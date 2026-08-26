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FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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"Calmati, non si può parlare con te": cosa è successo tra Lautaro e Marinelli in Inter-Monza e come cambia quest'anno il rapporto tra arbitri e giocatori in Serie A

Serie A
Inter
L. Martinez
Inter vs Monza
L. Marinelli
A. Bastoni

"Mi parli male sin dall'inizio, stai esagerando con tutti": le scintille Lautaro-Marinelli sono l'emblema della svolta arbitrale che ci dobbiamo aspettare in questa stagione.

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Tolleranza zero degli arbitri per le proteste dei calciatori. Il cambio di designatore in Serie A da Gianluca Rocchi a Daniele Orsato dà una svolta al rapporto fra direttori di gara e giocatori.

In questo senso il primo caso esemplare è rappresentato da Inter-Monza di sabato scorso a San Siro. BordoCam su Dazn racconta il difficile rapporto, soprattutto nel primo tempo, fra l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez e l'arbitro Marinelli.

Quest'ultimo, nel tunnel che porta all'ingresso in campo prima del fischio d'inizio, parla così ai capitani delle due squadre: "Possiamo dialogare e ci mancherebbe altro, ma se mancano questi presupposti devo chiudere anche con voi. Il resto della squadra non deve venire, se mi ritrovo 3-4 giocatori che mi vengono incontro devo, DEVO prendere dei provvedimenti".


  • LA BATTUTA IRONICA DI BASTONI

    In una partita molto tranquilla le tensioni ci sono fra Marinelli e alcuni giocatori nerazzurri: non tanto per il metro arbitrale, quanto per il tono del dialogo.

    Su un calcio d'angolo Bastoni prova a dare fastidio al portiere Pizzignacco, ma senza toccarlo mai. Marinelli riprende Bastoni, che risponde chiaramente in maniera anche un po' ironica: "E' un altro campionato eh, è un altro campionato".


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  • LO SCONTRO CON LAUTARO

    Il tono dell'arbitro non piace a Lautaro Martinez, che a distanza gli fa: "Calmati un po', calmati un po'".

    Poi fra i due il dialogo continua.

    Lautaro: "Stai esagerando con tutti, calmati un po'".

    Marinelli: "Pensa a giocare".

    Lautaro: "Ma che sta succedendo? Chiedo solo perché". E poi: "Non si può parlare con te, è dall'inizio che mi parli male".




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