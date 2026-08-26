"Calmati, non si può parlare con te": cosa è successo tra Lautaro e Marinelli in Inter-Monza e come cambia quest'anno il rapporto tra arbitri e giocatori in Serie A

Tolleranza zero degli arbitri per le proteste dei calciatori. Il cambio di designatore in Serie A da Gianluca Rocchi a Daniele Orsato dà una svolta al rapporto fra direttori di gara e giocatori.
In questo senso il primo caso esemplare è rappresentato da Inter-Monza di sabato scorso a San Siro. BordoCam su Dazn racconta il difficile rapporto, soprattutto nel primo tempo, fra l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez e l'arbitro Marinelli.
Quest'ultimo, nel tunnel che porta all'ingresso in campo prima del fischio d'inizio, parla così ai capitani delle due squadre: "Possiamo dialogare e ci mancherebbe altro, ma se mancano questi presupposti devo chiudere anche con voi. Il resto della squadra non deve venire, se mi ritrovo 3-4 giocatori che mi vengono incontro devo, DEVO prendere dei provvedimenti".