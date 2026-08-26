"Calmati, non si può parlare con te": cosa è successo tra Lautaro e Marinelli in Inter-Monza e come cambia quest'anno il rapporto tra arbitri e giocatori in Serie A

Il tono dell'arbitro non piace a Lautaro Martinez, che a distanza gli fa: "Calmati un po', calmati un po'".

Poi fra i due il dialogo continua.

Lautaro: "Stai esagerando con tutti, calmati un po'".

Marinelli: "Pensa a giocare".

Lautaro: "Ma che sta succedendo? Chiedo solo perché". E poi: "Non si può parlare con te, è dall'inizio che mi parli male".











