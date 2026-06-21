Calhanoglu, è un'altra estate calda: dalle polemiche con Lautaro e l'Inter alle critiche dei turchi dopo l'eliminazione

Ma Nihat non è il solo ad aver puntato il mirino contro lo scarso rendimento dei simboli turchi, Calhanoglu in primis. Tanto che la moglie del giocatore dell'Inter, Sinem, si è presa la briga di intervenire per difendere il proprio consorte.

"Come avete dimenticato in fretta... - ha scritto Sinem Calhanoglu sui social - Hakan era il nostro capitano quando ci siamo qualificat ai Mondiali, ed è il nostro capitano anche adesso che siamo stati eliminati. Il capitano che prendete di mira oggi è lo stesso capitano di cui eravate orgogliosi ieri".

"Questa squadra e il suo capitano hanno lottato fino al fischio finale ma questo è il calcio - ha proseguito la moglie di Calhanoglu - a volte le cose non vanno come previsto. È facile assumersi la responsabilità quando si vince e cercare un colpevole quando si perde. Il capitano è sempre lo stesso; è la vostra prospettiva che è cambiata. Criticare oggi ciò che ieri hai applaudito dimostra che voi amate il risultato, non il calcio in sé".