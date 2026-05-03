Calhanoglu può finalmente dimenticare il passato: "Scudetto importantissimo dopo i casini successi in estate"

Tra i nerazzurri intervenuti a fine gara anche Piero Ausilio, ds della società:

"È una squadra che ha un’energia particolare, è un gruppo che ha vinto tre Scudetti più le finali di Champions che spesso non vengono ricordate".

"Io conoscevo le qualità tecniche e mentali dei giocatori della vecchia guardia, sono tutti ragazzi che hanno dei valori che vanno oltre. La scorsa stagione aveva lasciato in loro un po’ di dispiacere e e so che avevano voglia di dimostrare e ripartire subito".

"Noi non ci fermiamo perché questa è la mentalità del club. È stato bello festeggiare, ora la testa va già alla finale di Coppa Italia perché vogliamo vincere anche quella".