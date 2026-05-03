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Calhanoglu Inter Parma Scudetto Serie AGetty Images
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Calhanoglu può finalmente dimenticare il passato: "Scudetto importantissimo dopo i casini successi in estate"

Serie A
H. Calhanoglu
C. Chivu
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913

Il centrocampista turco e la diatriba con Lautaro nel 2025, una storia nota ma oramai superata da tempo: "Mister Chivu mi ha preso subito, lo ringrazierò sempre":

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Pronti via, subito Scudetto. Alla prima annata da allenatore in Serie A, Cristian Chivu ha subito conquistato il titolo italiano più ambito, allargando la bacheca dell'Inter. 21 titoli per la squadra lombarda, che battendo il Parma per 2-0 ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento, due anni dopo l'ultima volta.

Ingaggiato come post Simone Inzaghi, Chivu aveva preso parte al Mondiale per Club estivo, per poi preparare la nuova annata, che alla fine ha fatto rima con Scudetto. E con una finale di Coppa Italia ancora da disputare in grado di migliorare ulteriormente la stagione.

E dire che Chivu aveva dovuto fare subito i conti con la rottura tra Lautaro e Calhanoglu, prima che scoppiasse la pace e il turco rimanesse all'Inter per essere ancora una volta fondamentale nei successi dell'Inter. Un Calhanoglu che come tutti i giocatori nerazzurri è apparso soddisfatto e sorridente a fine gara, soprattutto considerando la scorsa estate. Citata nell'intervista post Scudetto.

  • IL PENSIERO DI CALHANOGLU

    Ai microfoni dei canali ufficiali interisti, Calhanoglu ha accennato a quanto successo a metà 2025:

    "E' uno Scudetto importantissimo dopo i casini successi in estate. Siamo diventati più gruppo, ancora più famiglia. Questo è un titolo meritatissimo, siamo contenti".

    "Mister Chivu mi ha preso subito, lo ringrazierò sempre e io ho cercato di ripagare sempre lui e la squadra, ho cercato di fare il mio. Sarebbe stata una stagione perfetta senza tanti infortuni ma ho parlato in campo anche con meno presenze"


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  • PARLA AUSILIO

    Tra i nerazzurri intervenuti a fine gara anche Piero Ausilio, ds della società:

    "È una squadra che ha un’energia particolare, è un gruppo che ha vinto tre Scudetti più le finali di Champions che spesso non vengono ricordate".

    "Io conoscevo le qualità tecniche e mentali dei giocatori della vecchia guardia, sono tutti ragazzi che hanno dei valori che vanno oltre. La scorsa stagione aveva lasciato in loro un po’ di dispiacere e e so che avevano voglia di dimostrare e ripartire subito".

    "Noi non ci fermiamo perché questa è la mentalità del club. È stato bello festeggiare, ora la testa va già alla finale di Coppa Italia perché vogliamo vincere anche quella".

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  • LA CONFERENZA DI LAUTARO

    Nel post partita, dopo aver parlato con Dazn e Sky, Lautaro è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche di Chivu:

    "Ha dato un'aria nuova, tanta libertà. Sta portando avanti una sua idea di calcio moderno. Per noi è difficile cambiare, venivamo da due allenatori che la pensavano diversamente".

    "Si impara da tutti, Chivu ci ha aiutato a cambiare aria. Anche noi l'abbiamo aiutato, anche se lui ha vissuto tanti bei momenti con questa maglia. Lo ringrazio".

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