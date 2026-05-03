Calhanoglu può finalmente dimenticare il passato: "Scudetto importantissimo dopo i casini successi in estate"

Pronti via, subito Scudetto. Alla prima annata da allenatore in Serie A, Cristian Chivu ha subito conquistato il titolo italiano più ambito, allargando la bacheca dell'Inter. 21 titoli per la squadra lombarda, che battendo il Parma per 2-0 ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento, due anni dopo l'ultima volta.
Ingaggiato come post Simone Inzaghi, Chivu aveva preso parte al Mondiale per Club estivo, per poi preparare la nuova annata, che alla fine ha fatto rima con Scudetto. E con una finale di Coppa Italia ancora da disputare in grado di migliorare ulteriormente la stagione.
E dire che Chivu aveva dovuto fare subito i conti con la rottura tra Lautaro e Calhanoglu, prima che scoppiasse la pace e il turco rimanesse all'Inter per essere ancora una volta fondamentale nei successi dell'Inter. Un Calhanoglu che come tutti i giocatori nerazzurri è apparso soddisfatto e sorridente a fine gara, soprattutto considerando la scorsa estate. Citata nell'intervista post Scudetto.