Cagliari-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nel giorno di pasquetta il Cagliari ospita la Fiorentina tra punti salvezza e per l'Europa: tutte le informazioni sulla partita.

La Serie non si ferma né a Pasqua né nel giorno di pasquetta e tra le partite in programma nella trentatreesima giornata di campionato c'è Cagliari-Fiorentina.

I padroni di casa si trovano a più sei dalla zona retrocessione e hanno bisogno di punti per allontanarsi ancora di più. Dall'altra parte invece la Fiorentina è in piena lotta per i posti europei, almeno per l'Europa League anche se la Champions si è allontana nelle ultime partite.

I viola sono reduci dall'impegno di Conference dove hanno superato il turno dei quarti di finale.

Di seguito dove vedere la partita e le probabili formazioni.