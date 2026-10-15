Botta e risposta Mourinho-Gasperini: "Giocatori della Roma morti", "Noi? Il Real non ne poteva più, surclassato in tutto"

Mourinho ha riconosciuto la superiorità quasi totale della Roma, ma ha evidenziato anche come la rimonta sia stata frutto di un crollo fisico.

"Si può dire che sono state due partite dentro una, la Roma è stata superiore in tutti gli aspetti nella prima e dopo venti minuti nei quali il Real Madrid era impossibile da fermare. Loro ci hanno sorpreso nei primi minuti con Soule sulla fascia, creando superiorità. Abbiamo preso un gol ridicolo che non si può prendere in competizioni di questo livello.

Dopo, sul 3-1, magari per tutti la partita era morta, però quelli che erano morti erano i giocatori della Roma. È molto difficile giocare con questa intensità e con lo stile di gioco che hanno loro. Abbiamo fatto dei cambi, prenderne 4 o 5 non cambia tanto. E loro non sono stati in grado di accompagnare questa valanga di calcio offensivo che abbiamo prodotto".