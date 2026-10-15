Botta e risposta Mourinho-Gasperini: "Giocatori della Roma morti", "Noi? Il Real non ne poteva più, surclassato in tutto"

Dibattito anche sulla questione cambi. Per Mourinho sono stati decisivi.
"Di Endrick ho parlato ieri. Quando mi hanno chiesto se la Roma potesse prenderlo in prestito, ho risposto che era impossibile. Impossibile perché conosco il suo talento e so quello che può dare. Il povero Hermoso, dopo settanta minuti con Diomande, lo abbiamo ammazzato. E poi è entrato quel ragazzo Koulierakis e penso che anche lui non potesse fare molto".
Per Gasperini, invece, nessun rimpianto, nonostante l'impatto negativo di Balerdi e Kouilerakis.
"Alcuni cambi sono stati anche dovuti. Mancini era in difficoltà e siamo dovuti intervenire, sono entrati Balerdi e Koulierakis. Chiaro che quando hai defezioni non riesci a fare altri tipi di sostituzioni".