Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Gasperini MourinhoGetty Images
Marco Trombetta

Botta e risposta Mourinho-Gasperini: "Giocatori della Roma morti", "Noi? Il Real non ne poteva più, surclassato in tutto"

Champions League
Roma
Roma vs Real Madrid
Real Madrid
J. Mourinho
G. Gasperini

Mourinho e Gasperini si sono confrontati a distanza dopo la clamorosa rimonta del Real Madrid sulla Roma.

Pubblicità

Roma-Real Madrid è stata una partita assurda, difficile da leggere per quanto la Roma sia stata superiore e allo stesso tempo capace di buttare via tutto in pochi minuti.

Mourinho e Gasperini hanno analizzato la partita, trovandosi però in disaccordo sull'aspetto della condizione fisica a fine gara.

  • "I GIOCATORI DELLA ROMA ERANO MORTI"

    Mourinho ha riconosciuto la superiorità quasi totale della Roma, ma ha evidenziato anche come la rimonta sia stata frutto di un crollo fisico.

    "Si può dire che sono state due partite dentro una, la Roma è stata superiore in tutti gli aspetti nella prima e dopo venti minuti nei quali il Real Madrid era impossibile da fermare. Loro ci hanno sorpreso nei primi minuti con Soule sulla fascia, creando superiorità. Abbiamo preso un gol ridicolo che non si può prendere in competizioni di questo livello.

    Dopo, sul 3-1, magari per tutti la partita era morta, però quelli che erano morti erano i giocatori della Roma. È molto difficile giocare con questa intensità e con lo stile di gioco che hanno loro. Abbiamo fatto dei cambi, prenderne 4 o 5 non cambia tanto. E loro non sono stati in grado di accompagnare questa valanga di calcio offensivo che abbiamo prodotto".

  • "NOI MORTI? LI ABBIAMO SURCLASSATI"

    La risposta di Gasperini in tal senso non è tardata ad arrivare.

    "Se c'era qualcuno che non ne poteva più erano loro. Sono stati surclassati in tutto, hanno segnato su questi calci d'angolo ma per il resto non sono stati sicuramente all'altezza".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA QUESTIONE CAMBI

    Dibattito anche sulla questione cambi. Per Mourinho sono stati decisivi.

    "Di Endrick ho parlato ieri. Quando mi hanno chiesto se la Roma potesse prenderlo in prestito, ho risposto che era impossibile. Impossibile perché conosco il suo talento e so quello che può dare. Il povero Hermoso, dopo settanta minuti con Diomande, lo abbiamo ammazzato. E poi è entrato quel ragazzo Koulierakis e penso che anche lui non potesse fare molto".

    Per Gasperini, invece, nessun rimpianto, nonostante l'impatto negativo di Balerdi e Kouilerakis.

    "Alcuni cambi sono stati anche dovuti. Mancini era in difficoltà e siamo dovuti intervenire, sono entrati Balerdi e Koulierakis. Chiaro che quando hai defezioni non riesci a fare altri tipi di sostituzioni".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
ROM

ROM

Serie A

17 ott 2026

GEN

GEN

RMA

RMA

LaLiga

18 ott 2026

SEV

SEV