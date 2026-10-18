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Bonny InterGetty Images
Stefano Silvestri

Bonny ha superato Pio Esposito nell'Inter: cosa succede contro lo Shakhtar e le gerarchie di Chivu

Serie A
Inter
Inter vs Shakhtar Donetsk
Champions League

Il francese ha segnato anche a Bologna dopo il gran goal contro il Bruges, confermandosi in forma dopo la sosta. E ora può prendersi il posto di partner di Thuram.

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Sì, apparentemente c'è vita anche senza Lautaro Martinez. E l'Inter lo ha dimostrato. A Bologna doveva fornire risposte nella prima stagionale senza il proprio capitano e c'è riuscita ampiamente.

Ce l'ha fatta, la squadra di Cristian Chivu, anche perché l'attacco ha girato lo stesso a mille. E due elementi su tre sono andati a segno nel 3-1 del Dall'Ara, ennesima rimonta dell'inizio d'annata da parte di una squadra che, ormai, in queste cose non fa nemmeno più notizia.

Sugli scudi lui, Ange-Yoan Bonny. Di nuovo a segno dopo la prodezza (inutile) di qualche giorno prima contro il Bruges. E ora, più determinato che mai a far cambiare idea al proprio allenatore.


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  • CHE IMPATTO

    Bonny non è partito dall'inizio, come praticamente sempre gli è capitato fino a questo momento. Ed è per questo che quel che ha fatto a Bologna assume un valore ancora superiore.

    Chivu lo ha inserito al 58' al posto di un Pio Esposito di nuovo piuttosto spento e l'ex parmense non ha tradito: suo, da rapace, il guizzo del definitivo 1-3 su perfetto assist di un Carlos Augusto in versione Dimarco.

    Ma Bonny aveva già dimostrato giusto un paio di minuti prima di essere entrato con il piglio giusto in campo: su un lancio dalle retrovie di Bastoni era scattato sulla sinistra, aveva superato l'ex compagno Darmian e davanti a Skorupski non aveva sbagliato, prima che la rete venisse annullata per un fuorigioco di partenza.

    Il francese, del resto, era già reduce da una notte individualmente positiva, anche se molto negativa per la squadra: sempre lui aveva estratto dal cilindro un mezzo capolavoro contro il Bruges, con quell'azione personale e quel destro piazzato sotto l'incrocio di Sommer (altro ex compagno) che avevano se non altro consentito all'Inter di sperare per qualche minuto nel clamoroso 4-4.

  • Pio Esposito InterGetty Images

    PIO ESPOSITO, INTANTO...

    L'ottimo stato di forma di Bonny va a braccetto con quello del connazionale Marcus Thuram. A secco contro il Bruges, anche quest'ultimo ha trovato la via della rete a Bologna con un'incornata alla fine del primo tempo: quella dell'1-1, fondamentale per rimettere in piedi la partita.

    Non ha fatto granché bene, invece, Pio Esposito. Il centravanti della Nazionale non ha giocato malissimo, intendiamoci. Ma non ha nemmeno conquistato voti alti come altre volte gli era capitato: al massimo un 6, ecco. Stiracchiato. Anche se pure lui avrebbe potuto trovare il goal, negatogli alla fine del primo tempo da un grande Skorupski.

    Pio non era riuscito a incidere neppure contro il Bruges, questa volta entrando dalla panchina al posto di Thuram. A differenza proprio di Bonny, quest'ultimo autore del 3-4 e dell'ultima, anche se inutile, scossa per l'Inter.

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  • LA RICETTA? "FARMI TROVARE PRONTO"

    Proprio Bonny è stato intervistato da DAZN dopo Bologna-Inter. E ha dato la propria ricetta della felicità in questo particolare momento.

    "Abbiamo un grande gruppo con tanti giocatori. Poi arriva il tuo momento e devi essere pronto. Siamo non 11, ma 23-25. Il mister dà fiducia a tutti e questa è la nostra forza".

    Un concetto che l'ex attaccante del Parma ha poi ribadito anche in conferenza stampa:

    "Quando il mister mi chiama in causa cerco di essere pronto. Questo è un buon momento per me e spero di continuare così".

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  • CHI GIOCA CONTRO LO SHAKHTAR?

    La domanda, ora, diventa quasi inevitabile: ma ora chi gioca in attacco mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk, nella partita che potrebbe già imprimere una prima svolta al percorso europeo dell'Inter?

    Difficile lasciare di nuovo in panchina questo Bonny. Mentre Thuram, che ha dimenticato la notte col Bruges tornando a giocare e segnare come sempre, non si tocca.

    A rischiare, insomma, stavolta potrebbe essere proprio Esposito. Che sì, già non era stato schierato titolare da Chivu contro i belgi, solo che in quel caso Lautaro Martinez era a disposizione: ora no.

    Certo, non parlate di gerarchie a Chivu: questo termine non lo sopporta ed è giusto così. Ma intanto Bonny ha superato Esposito, almeno per il momento. E ora si tiene in caldo la speranza di partire finalmente dal primo minuto per la prima volta in stagione.

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