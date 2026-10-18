Bonny ha superato Pio Esposito nell'Inter: cosa succede contro lo Shakhtar e le gerarchie di Chivu

Bonny non è partito dall'inizio, come praticamente sempre gli è capitato fino a questo momento. Ed è per questo che quel che ha fatto a Bologna assume un valore ancora superiore.

Chivu lo ha inserito al 58' al posto di un Pio Esposito di nuovo piuttosto spento e l'ex parmense non ha tradito: suo, da rapace, il guizzo del definitivo 1-3 su perfetto assist di un Carlos Augusto in versione Dimarco.

Ma Bonny aveva già dimostrato giusto un paio di minuti prima di essere entrato con il piglio giusto in campo: su un lancio dalle retrovie di Bastoni era scattato sulla sinistra, aveva superato l'ex compagno Darmian e davanti a Skorupski non aveva sbagliato, prima che la rete venisse annullata per un fuorigioco di partenza.

Il francese, del resto, era già reduce da una notte individualmente positiva, anche se molto negativa per la squadra: sempre lui aveva estratto dal cilindro un mezzo capolavoro contro il Bruges, con quell'azione personale e quel destro piazzato sotto l'incrocio di Sommer (altro ex compagno) che avevano se non altro consentito all'Inter di sperare per qualche minuto nel clamoroso 4-4.