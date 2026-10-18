Bonny ha superato Pio Esposito nell'Inter: cosa succede contro lo Shakhtar e le gerarchie di Chivu

Sì, apparentemente c'è vita anche senza Lautaro Martinez. E l'Inter lo ha dimostrato. A Bologna doveva fornire risposte nella prima stagionale senza il proprio capitano e c'è riuscita ampiamente.
Ce l'ha fatta, la squadra di Cristian Chivu, anche perché l'attacco ha girato lo stesso a mille. E due elementi su tre sono andati a segno nel 3-1 del Dall'Ara, ennesima rimonta dell'inizio d'annata da parte di una squadra che, ormai, in queste cose non fa nemmeno più notizia.
Sugli scudi lui, Ange-Yoan Bonny. Di nuovo a segno dopo la prodezza (inutile) di qualche giorno prima contro il Bruges. E ora, più determinato che mai a far cambiare idea al proprio allenatore.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.