Il recupero Bologna-Milan per non dire addio alla Champions: la situazione tra classifica, calendario e scontri diretti

Sfida che può essere decisiva per la qualificazione alla prossima Champions: Bologna e Milan "obbligate" a vincere.

Mesi dopo il rinvio per il maltempo, Bologna e Milan sono pronte a scendere in campo nel recupero della nona giornata di Serie A. Il match è in programma giovedì 27 febbraio, con calcio d'inizio alle 20:45.

Ovviamente è cambiato molto rispetto a ottobre, quando si doveva disputare la gara. I rossoneri si trovavano al quarto posto con cinque punti in più rispetto al Bologna, che aveva iniziato con difficoltà il cammino in campionato ed era nella parte destra della classifica.

Adesso invece le due squadre, reduci da sconfitte pesanti con Parma e Torino, si trovano a pari punti a quota 41 e devono inseguire per un posto alla prossima Champions League: un grande traguardo per il Bologna, un obiettivo da non poter fallire per il Milan.

L'articolo prosegue qui sotto

La sfida tra Vincenzo Italiano e Sergio Conceicao si può definire già - quasi - decisiva: ecco perché.