Best Fifa Awards 2025, Donnarumma eletto miglior portiere al mondo: “Sono orgoglioso”

Un premio individuale per coronare una stagione straordinaria. Gigio Donnarumma è stato eletto il miglior portiere maschile ai premi The Best FIFA 2025.
Un riconoscimento per quanto fatto nella passata annata sportiva con il PSG, nella quale Donnarumma e il suo ex club hanno fatto incetta di trofei, compresa la Champions League vinta nettamente contro l’Inter in finale.
Il portiere ha superato la concorrenza di alti big nel ruolo. Attraverso i canali FIFA, Donnarumma ha ringraziato chi l'ha votato come miglior portiere e ha espresso le sue emozioni per il premio ricevuto: “Grazie a tutti, è un onore ricevere questo premio. Sono molto felice e spero di continuare su questa strada e fare ancora di più”.