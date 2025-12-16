Pubblicità
gianluigi donnarumma psg clgetty
Nino Caracciolo

Best Fifa Awards 2025, Donnarumma eletto miglior portiere al mondo: “Sono orgoglioso”

Gigio Donnarumma è stato eletto come miglior portiere al mondo ai Best Fifa Awards 2025: con le sue parate ha trascinato il PSG a conquistare uno storico triplete.

Un premio individuale per coronare una stagione straordinaria. Gigio Donnarumma è stato eletto il miglior portiere maschile ai premi The Best FIFA 2025.

Un riconoscimento per quanto fatto nella passata annata sportiva con il PSG, nella quale Donnarumma e il suo ex club hanno fatto incetta di trofei, compresa la Champions League vinta nettamente contro l’Inter in finale.

Il portiere ha superato la concorrenza di alti big nel ruolo. Attraverso i canali FIFA, Donnarumma ha ringraziato chi l'ha votato come miglior portiere e ha espresso le sue emozioni per il premio ricevuto: “Grazie a tutti, è un onore ricevere questo premio. Sono molto felice e spero di continuare su questa strada e fare ancora di più”.

  • MIGLIOR PORTIERE DEL 2025

    Gigio Donnarumma è stato nominato Miglior Portiere FIFA 2025: è la prima volta che il portiere italiano si aggiudica questo premio. La stagione 2024/2025 rappresenta per Gigio Donnarumma una delle annate più ricche di successi e riconoscimenti della sua carriera.

  • 4 TROFEI VINTI CON IL PSG

    Nell’annata 2024/2025 il PSG ha conquistato un triplete storico, vincendo Ligue 1, Coppa di Francia e soprattutto Champions League, competizione in cui Donnarumma è stato spesso decisivo specialmente nelle gare a eliminazione diretta. Una vittoria arrivata nella finale vinta 5-0 contro l’Inter. A questi titoli va aggiunta anche la Supercoppa francese conquistata nel gennaio 2025.

  • HA SUPERATO UNA CONCORRENZA DI BIG

    L’ultimo riconoscimento per l’indimenticabile stagione vissuta con il PSG è stato il premio The Best FIFA come miglior portiere del 2025.

    Donnarumma ha superato nelle votazioni finali Alisson Becker, Emiliano Martinez, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer e Wojchiech Szczesny.

  • OGGI È AL MANCHESTER CITY

    Dopo aver contribuito in maniera decisiva ai successi del PSG, la scorsa estate il portiere italiano si è trasferito al Manchester City, che lo ha pagato circa 30 milioni di euro, approfittando anche della situazione contrattuale che legava il portiere italiano al club francese da un solo anno di contratto.

  • DONNARUMMA: “SONO ORGOGLIOSO DI QUESTO PREMIO”

    Al sito ufficiale del Manchester City, Donnarumma ha commentato così il premio vinto: “È un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo, davanti a portieri così straordinari per i quali nutro grande rispetto e ammirazione. Vincere la Champions League con il Psg è stato un momento che rimarrà per sempre nella mia memoria, ed è emozionante essere premiato per il mio ruolo nei successi ottenuti in questo 2025. Sono felice per questo riconoscimento e ora lavorerò per raggiungere altri successi con il mio nuovo club, il Manchester City".

