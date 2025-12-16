Best Fifa Awards 2025, Donnarumma eletto miglior portiere al mondo: “Sono orgoglioso”

Al sito ufficiale del Manchester City, Donnarumma ha commentato così il premio vinto: “È un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo, davanti a portieri così straordinari per i quali nutro grande rispetto e ammirazione. Vincere la Champions League con il Psg è stato un momento che rimarrà per sempre nella mia memoria, ed è emozionante essere premiato per il mio ruolo nei successi ottenuti in questo 2025. Sono felice per questo riconoscimento e ora lavorerò per raggiungere altri successi con il mio nuovo club, il Manchester City".