Il primo importante noto da sciogliere riguarda l'eventuale rinnovo di Dusan Vlahovic.

Prima della partita contro la Fiorentina ne aveva parlato Giorgio Chiellini, ancora speranzoso di trovare un accordo con l'attaccante serbo: "L'importanza di Vlahovic e di un centravanti come Vlahovic è palese, è il nostro attaccante titolare. Abbiamo avuto tanti infortuni, non ce ne siamo lamentati, ma è un giocatore diverso dagli altri, che in Italia ha sempre fatto bene. Non lo scopriamo nelle ultime due settimane.La speranza concreta è che non sia la sua ultima partita allo Stadium, ma quello lo vedremo nelle prossime settimane”.

Senza la qualificazione in Champions League tutto però diventa più difficile, sia in termini economici che tecnici. La società infatti non dovrebbe alzare l'iniziale offerta di un ingaggio da 6 milioni a stagione, ovvero la metà rispetto a quanto percepisce Vlahovic attualmente.

Inoltre il numero 9 bianconero a 26 anni, e dopo una stagione quasi interamente ai box causa infortunio, vorrebbe misurarsi con i grandi palcoscenici della Champions League. Oltre che puntare a vincere qualcosa di importante.