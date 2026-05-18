La qualificazione alla prossima Champions League è diventata più un sogno che un obiettivo realistico per la Juventus.
Tutta colpa della clamorosa sconfitta casalinga contro la Fiorentina, che ha fatto precipitare i bianconeri in soli novanta minuti dal terzo al sesto posto.
Ed ora, a meno di una serie di combinazioni favorevoli nell'ultima giornata di campionato, alla Juventus non resta che prepararsi ad una stagione fuori dalla Champions.
Ovvio però che i mancati introiti rischiano di pesare anche sulle scelte della società in sede di mercato, tra mancati rinnovi e acquisti che sfumano.