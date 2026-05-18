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Dusan VlahovicGetty Images
Lelio Donato

Bernardo Silva, Alisson, Vlahovic, Bremer: come può cambiare il mercato della Juventus senza Champions League

Calciomercato
Juventus

La mancata qualificazione alla prossima Champions League rischia di cambiare profondamente anche le strategie di mercato della Juventus. I big si allontanano, possibile almeno una cessione eccellente.

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La qualificazione alla prossima Champions League è diventata più un sogno che un obiettivo realistico per la Juventus.

Tutta colpa della clamorosa sconfitta casalinga contro la Fiorentina, che ha fatto precipitare i bianconeri in soli novanta minuti dal terzo al sesto posto.

Ed ora, a meno di una serie di combinazioni favorevoli nell'ultima giornata di campionato, alla Juventus non resta che prepararsi ad una stagione fuori dalla Champions.

Ovvio però che i mancati introiti rischiano di pesare anche sulle scelte della società in sede di mercato, tra mancati rinnovi e acquisti che sfumano.

  • NIENTE RINNOVO PER VLAHOVIC?

    Il primo importante noto da sciogliere riguarda l'eventuale rinnovo di Dusan Vlahovic.

    Prima della partita contro la Fiorentina ne aveva parlato Giorgio Chiellini, ancora speranzoso di trovare un accordo con l'attaccante serbo: "L'importanza di Vlahovic e di un centravanti come Vlahovic è palese, è il nostro attaccante titolare. Abbiamo avuto tanti infortuni, non ce ne siamo lamentati, ma è un giocatore diverso dagli altri, che in Italia ha sempre fatto bene. Non lo scopriamo nelle ultime due settimane.La speranza concreta è che non sia la sua ultima partita allo Stadium, ma quello lo vedremo nelle prossime settimane”.

    Senza la qualificazione in Champions League tutto però diventa più difficile, sia in termini economici che tecnici. La società infatti non dovrebbe alzare l'iniziale offerta di un ingaggio da 6 milioni a stagione, ovvero la metà rispetto a quanto percepisce Vlahovic attualmente.

    Inoltre il numero 9 bianconero a 26 anni, e dopo una stagione quasi interamente ai box causa infortunio, vorrebbe misurarsi con i grandi palcoscenici della Champions League. Oltre che puntare a vincere qualcosa di importante.

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  • BERNARDO SILVA SI ALLONTANA, ALISSON ARRIVA?

    Senza l'approdo in Champions League dovrebbe sfumare definitivamente il sogno Bernardo Silva.

    Il portoghese, dopo aver vinto tutto col Manchester City, cerca un'altra sfida ma vuole ancora competere ad altissimi livelli e difficilmente accetterebbe di giocare in Europa League.

    Anche perché su Bernardo Silva potrebbe piombare il Barcellona che gli garantirebbe da subito di poter lottare per i maggiori traguardi. Inoltre il suo ingaggio è particolarmente oneroso e diventerebbe insostenibile senza gli introiti della Champions.

    Diverso il discorso che riguarda Alisson. Il portiere brasiliano ha 33 anni e conosce bene Spalletti, dunque potrebbe arrivare in ogni caso. A patto che la Juventus gli garantisca di lottare da subito per i vertici della classifica.

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  • LE POSSIBILI CESSIONI: DA BREMER A THURAM

    Non è escluso poi che durante l'estate la Juventus sia costretta a mettere sul mercato un paio di pezzi pregiati per rientrare, almeno in parte, dalle perdite per la mancata qualificazione in Champions League.

    Il maggiore indiziato in tal senso resta Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha 29 anni e, come dichiarato pubblicamente, non vuole più "galleggiare" come fa la Juventus da troppe stagioni.

    Bremer inoltre è reduce da qualche problema fisico di troppo e non ha giocato una stagione del tutto all'altezza, alternando ottime prove ad altre decisamente meno convincenti.

    Davanti ad una buona offerta, insomma, la Juventus non alzerà un muro invalicabile per trattenerlo.

    Oltre a Bremer occhio anche alla situazione di altri tre giocatori ovvero Andrea Cambiaso, Khephren Thuram e Francisco Conceiçao. Il primo anche quest'anno non ha convinto del tutto, mentre gli ultimi due piacciono parecchio in Premier League.

    La Juventus, ovviamente, non li cederà tutti ma valuterà con attenzione eventuali offerte e potrebbe sacrificarne almeno uno.

  • YILDIZ UNICO PUNTO FERMO

    Di fatto ad oggi nella rosa della Juventus c'è un unico punto fermo e si chiama Kenan Yildiz.

    Il turco ha appena rinnovato il contratto il suo contratto fino al 30 giugno 2030, dunque nonostante le voci insistenti su un presunto interessamento del Real Madrid sarà il leader tecnico anche nella prossima stagione.

    Yildiz in realtà non ha vissuto un grande finale di stagione, anzi. Il numero 10 della Juventus non segna né fornisce assist dal 21 marzo, quando ha realizzato il suo decimo goal in campionato contro il Sassuolo.

    Le sue prestazioni sono state condizionate da un problema al ginocchio che si trascina da tempo. Ma non c'è dubbio che il suo vistoso calo di rendimento abbia influito su quello della squadra.

    Nonostante questo alla Juventus nessuno nutre alcun dubbio sulle qualità di Yildiz. Il nuovo corso, a prescindere da tutto, ripartirà da lui.

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