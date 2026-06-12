Bernardo Silva al Real Madrid libera Nico Paz per il Como? Cosa cambia per il futuro anche su Brahim Diaz

Non c'è dubbio che l'ingaggio di un campione come Bernardo Silva cambi parecchio nel mercato del Real Madrid.

Il portoghese ha grandissima qualità e comprovata esperienza internazionale ma potrebbe ridurre gli spazi per Nico Paz, ovvero il gioiello che dovrebbe rientrare alla base dopo le ottime stagioni in Italia.

Il Real Madrid sembra intenzionato ad esercitare il diritto di recompra già questa estate versando al Como appena 9 milioni di euro. Ma il giocatore preferirebbe restare ancora alla corte di Fabregas anche perché teme di trovare poco spazio. Un timore che l'ingaggio di Bernardo Silva rischia di acuire.

Non è inoltre un mistero che il Como voglia trattenere Nico Paz in vista del storico debutto in Champions League.

"Il pallino è nelle mani del Real Madrid. Potremmo ricevere una Pec che ci informa del riscatto del giocatore o di un incontro per valutare il da farsi, come lo scorso anno. Speriamo nella seconda. Il Real potrebbe pensare di lasciare il ragazzo qui, in un posto dove si trova benissimo e con la possibilità di fare la Champions, uno scenario interessante. Fare la Champions potrebbe arricchire i motivi perché lui resti qui un altro anno, qui è molto felice", aveva detto il direttore sportivo Ludi a a La Provincia di Como.

Fabregas invece era stato ancora più chiaro escludendo dalla corsa l'Inter, da sempre interessata a Nico Paz: "Se posso dire, una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo".