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Fabregas Nico Paz ComoGetty Images
Lelio Donato

Bernardo Silva al Real Madrid libera Nico Paz per il Como? Cosa cambia per il futuro anche su Brahim Diaz

Calciomercato
Como
Juventus
Real Madrid

Mourinho ha convinto il connazionale che sceglie il Real Madrid per proseguire la sua carriera. Una mossa che interessa anche le squadre italiane, dal Como alla Juventus: cosa cambia per Nico Paz e Brahim Diaz.

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Cresce l'ottimismo a Como per la permanenza di Nico Paz.

La notizia dell'imminente firma di Bernardo Silva col Real Madrid potrebbe infatti riavvicinare l'argentino alla squadra di Fabregas. Ma non solo.

L'arrivo del connazionale di José Mourinho al 'Santiago Bernabeu' rischia di ridurre ulteriormente anche gli spazi per Brahim Diaz, ex Milan oggi obiettivo di mercato della Juventus.

Ma cosa cambia davvero dopo l'ingaggio di Bernardo Silva al Real Madrid?

  • MOURINHO BRUCIA ATLETICO E BARCELLONA

    Neppure il tempo di essere ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Real Madrid, che ecco arrivare la prima mossa di Josè Mourinho.

    Lo Special One ha subito giocato uno scherzetto alle storiche rivali dei Blancos, ovvero Atletico Madrid e Barcellona, che si stavano sfidando ormai da settimane per ingaggiare Bernardo Silva a parametro zero.

    L'irruzione sulla scena di Mourinho, connazionale del portoghese ex City, ha però cambiato tutto nel giro di poche ore permettendo al Real Madrid di raggiungere un accordo col giocatore attualmente impegnato ai Mondiali con la sua Nazionale.

    Bernardo Silva è peraltro già il terzo colpo del nuovo Real Madrid dopo l'ingaggio di Konaté, in arrivo dal Liverpool sempre a parametro zero, e l'acquisto di Dumfries per il quale i Blancos verseranno all'Inter i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

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  • NICO PAZ TRA REAL MADRID E COMO

    Non c'è dubbio che l'ingaggio di un campione come Bernardo Silva cambi parecchio nel mercato del Real Madrid.

    Il portoghese ha grandissima qualità e comprovata esperienza internazionale ma potrebbe ridurre gli spazi per Nico Paz, ovvero il gioiello che dovrebbe rientrare alla base dopo le ottime stagioni in Italia.

    Il Real Madrid sembra intenzionato ad esercitare il diritto di recompra già questa estate versando al Como appena 9 milioni di euro. Ma il giocatore preferirebbe restare ancora alla corte di Fabregas anche perché teme di trovare poco spazio. Un timore che l'ingaggio di Bernardo Silva rischia di acuire.

    Non è inoltre un mistero che il Como voglia trattenere Nico Paz in vista del storico debutto in Champions League.

    "Il pallino è nelle mani del Real Madrid. Potremmo ricevere una Pec che ci informa del riscatto del giocatore o di un incontro per valutare il da farsi, come lo scorso anno. Speriamo nella seconda. Il Real potrebbe pensare di lasciare il ragazzo qui, in un posto dove si trova benissimo e con la possibilità di fare la Champions, uno scenario interessante. Fare la Champions potrebbe arricchire i motivi perché lui resti qui un altro anno, qui è molto felice", aveva detto il direttore sportivo Ludi a a La Provincia di Como. 

    Fabregas invece era stato ancora più chiaro escludendo dalla corsa l'Inter, da sempre interessata a Nico Paz: "Se posso dire, una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo".

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  • LA JUVE SOGNA BRAHIM DIAZ

    Oltre al caso Nico Paz, un altro giocatore che potrebbe non essere troppo contento dell'arrivo di Bernardo Silva a Madrid è Brahim Diaz.

    Lo spagnolo già nelle ultime stagioni non ha trovato moltissimo spazio e rischia di giocare ancora meno. Nonostante questo l'idea iniziale del nazionale marocchino, anche lui attualmente ai Mondiali, sarebbe quella di restare al Real.

    Sullo sfondo attende notizie positive la Juventus. Luciano Spalletti, una volta sfumato proprio Bernardo Silva, ha individuato in Brahim Diaz l'uomo giusto per aumentare la qualità sulla trequarti.

    La trattativa però non si annuncia semplice e neppure rapida. Qualcosa semmai potrebbe sbloccarsi nelle ultime settimane di mercato se il giocatore capisse di non rientrare nei progetti di Mourinho e decidesse di valutare seriamente le alternative.

    In quel caso l'ipotesi di un ritorno in Serie A, dove ha fatto benissimo col Milan vincendo anche uno Scudetto, sarebbe gradita a Brahim Diaz.

  • E OCCHIO AL GRANDE COLPO

    Peraltro il calciomercato è appena iniziato anche per il Real Madrid, che nonostante i tre colpi già messi a segno non ha alcuna intenzione di fermarsi.

    Florentino Perez durante la campagna elettorale per le presidenziali aveva promesso di presentare un'offerta da 150 milioni di euro per acquistare un giocatore 'Galactico'. Giocatore che si è poi rivelato essere Julian Alvarez.

    L'Atletico Madrid ha rispedito al mittente l'offerta del Real Madrid per il suo bomber che si muoverà solo tramite il pagamento della clausola rescissoria da 500 milioni di euro.

    Non è però escluso che Perez nelle prossime settimane torni alla carica oppure che cambi obiettivo acquistando per Mourinho un attaccante di primissimo livello, riducendo ulteriormente lo spazio per gli altri lì davanti.

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