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Benevento in Serie B, quando può arrivare la promozione matematica: combinazioni, quanti punti mancano e i risultati del Catania
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COSA SERVE AL BENEVENTO PER ANDARE IN SERIE B
Il Benevento è attualmente primo in classifica a +11 sul Catania secondo in classifica.
A cinque giornate dalla fine, al Benevento servono sei punti, a prescindere dagli altri risultati, per festeggiare la matematica promozione in Serie B.
BENEVENTO IN SERIE B ALLA PROSSIMA GIORNATA SE...
Il Benevento, in base ai risultati del Catania, può però andare in Serie B già nella prossima giornata.
In caso di vittoria in casa contro il Cosenza e mancata vittoria del Catania a Latina, i campani sarebbero matematicamente promossi.
Quindi, Benevento in Serie B già alla prossima giornata se...
- vince contro il Cosenza e il Catania pareggia contro il Latina
- vince contro il Cosenza e il Catania perde contro il Latina
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