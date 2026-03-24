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Benevento Serie BGetty Images
Marco Trombetta

Benevento in Serie B, quando può arrivare la promozione matematica: combinazioni, quanti punti mancano e i risultati del Catania

Serie C

Cosa serve al Benevento per essere promosso matematicamente in Serie B: quanti punti mancano alla squadra di Floro Flores.

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  • COSA SERVE AL BENEVENTO PER ANDARE IN SERIE B

    Il Benevento è attualmente primo in classifica a +11 sul Catania secondo in classifica.

    A cinque giornate dalla fine, al Benevento servono sei punti, a prescindere dagli altri risultati, per festeggiare la matematica promozione in Serie B.

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  • BENEVENTO IN SERIE B ALLA PROSSIMA GIORNATA SE...

    Il Benevento, in base ai risultati del Catania, può però andare in Serie B già nella prossima giornata.

    In caso di vittoria in casa contro il Cosenza e mancata vittoria del Catania a Latina, i campani sarebbero matematicamente promossi.

    Quindi, Benevento in Serie B già alla prossima giornata se...

    - vince contro il Cosenza e il Catania pareggia contro il Latina

    - vince contro il Cosenza e il Catania perde contro il Latina

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