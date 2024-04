Bayern Monaco-Real Madrid dove vederla: Canale 5, Sky, Amazon Prime Video o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bayern Monaco e Real Madrid si sfidano nell'andata delle semifinali di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sfida extralusso all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: il Bayern e il Real Madrid si sfidano nell'andata delle semifinali di Champions League con l'obiettivo di portarsi in una poaizione di vantaggio in vista del ritorno, in programma 8 giorni più tardi al Bernabeu.

Sia il Bayern di Thomas Tuchel che il Real Madrid di Carlo Ancelotti hanno estromesso una formazione inglese ai quarti di finale: i tedeschi hanno avuto la meglio sull'Arsenal, gli spagnoli sul Manchester City detentore del trofeo grazie ai calci di rigore.

Il Bayern Monaco cerca l'approdo in finale di Champions League quattro anni dopo l'ultima volta (nel 2020 ebbe la meglio sul PSG); il Real Madrid non ci arriva invece dal 2022, anno del trionfo di misura sul Liverpool.

Tutte le informazioni su Bayern Monaco-Real Madrid: quando si gioca, dove vederla in tv e streaming e le formazioni.