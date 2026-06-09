Ecco perché una permanenza all'Inter, ad oggi, sembra essere l'ipotesi più probabile.

D'altronde il finale di stagione ha portato comunque due titoli, lo Scudetto e la Coppa Italia, con l'affetto dei tifosi che addirittura è cresciuto dopo il ciclone che si è abbattuto su di lui.

Nessuno all'Inter gli ha voltato le spalle, anzi. Sa che rimanendo in nerazzurro avrebbe sostegno totale e non c'è interesse da parte sua a forzare la mano.

L'unica variabile che potrebbe far saltare nuovamente il banco è un'offerta dalla Premier League. Solo Oltremanica hanno le capacità economiche per soddisfare le richieste dell'Inter. Ma ad oggi è soltanto una suggestione. Ad oggi Bastoni è più vicino alla permanenza all'Inter che a un addio.