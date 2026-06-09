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Bastoni resta all'Inter? Cosa succede col Barcellona, l'unica offerta adesso può arrivare dalla Premier League
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UN ADDIO CHE SEMBRAVA SCRITTO
A un certo punto non c'erano dubbi sul fatto che Alessandro Bastoni avrebbe lasciato l'Inter al termine della stagione.
Il caso Kalulu, l'espulsione contro la Bosnia, i fischi in tutti gli stadi, fattori determinanti per accelerare il suo addio all'Italia.
Inoltre, l'interesse conclamato del Barcellona e la possibilità dell'Inter di fare cassa con una cessione importante facevano il resto.
Tutto apparecchiato, tutto già scritto. Ma le cose, si sa, cambiano in fretta.
IL DIETROFRONT DEL BARCELLONA
La trattativa col Barcellona, di fatto, non è mai decollata. Bastoni rappresentava la priorità in difesa per i blaugrana, ma non a certe cifre.
In Catalogna si sperava di chiudere l'operazione sui 45-50 milioni di euro, ma l'Inter non ha voluto fare sconti: a meno di 70 milioni Bastoni non si muove.
Decisamente troppi per il Barcellona (che ne ha già spesi 80 per Gordon), al punto che il club spagnolo pare abbia deciso di virare su profili meno costosi (tipo l'ex Napoli Natan, oggi al Betis) mollando praticamente in via definitiva la pista Bastoni.
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BASTONI RESTA ALL'INTER? LA PREMIER UNICA OPZIONE...
Ecco perché una permanenza all'Inter, ad oggi, sembra essere l'ipotesi più probabile.
D'altronde il finale di stagione ha portato comunque due titoli, lo Scudetto e la Coppa Italia, con l'affetto dei tifosi che addirittura è cresciuto dopo il ciclone che si è abbattuto su di lui.
Nessuno all'Inter gli ha voltato le spalle, anzi. Sa che rimanendo in nerazzurro avrebbe sostegno totale e non c'è interesse da parte sua a forzare la mano.
L'unica variabile che potrebbe far saltare nuovamente il banco è un'offerta dalla Premier League. Solo Oltremanica hanno le capacità economiche per soddisfare le richieste dell'Inter. Ma ad oggi è soltanto una suggestione. Ad oggi Bastoni è più vicino alla permanenza all'Inter che a un addio.