Barella spiega perché Pio Esposito e Bonny non hanno giocato Milan-Inter: "Eravamo in emergenza"

"Oggi eravamo in emergenza. Pio e Bonny hanno avuto la febbre, Bonny aveva 39 di febbre, non avere cambi freschi ha forse condizionato le scelte del mister. L’atteggiamento contava più di tutto. Abbiamo fatto fatica ad ingranare, abbiamo capito troppo tardi che gli uomini tra le linee avrebbero fatto la differenza, ma non eravamo rodati su questo cambio di modulo. È l’atteggiamento che conta, ci è mancato qualcosa".