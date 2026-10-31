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Barella InterGetty Images
GOAL

Barella spiega perché Pio Esposito e Bonny non hanno giocato Milan-Inter: "Eravamo in emergenza"

Serie A
Milan vs Inter
Milan
Inter
N. Barella

Il centrocampista nerazzurro prova a dare una spiegazione alla sconfitta contro i rossoneri.

Qualità Premium
Sky Italia

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✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
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NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

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Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
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Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, si è presentato ai microfoni di Sky Sport e Dazn per analizzare il match: "E' l'approccio che soffriamo più della tensione per le partite, dobbiamo migliorarlo. Non possiamo sempre ribaltarla, portiamo sempre le partite al 90', ogni tanto dobbiamo gestirle anche perché le energie non sempre al massimo. Fallo su Musah un rimpianto? Sì, assolutamente. Ho fatto una scelta sbagliata. In questo momento quando noi facciamo un errore veniamo puniti. Sicuramente dobbiamo fare un esame e migliorare. Poi quando ci sblocchiamo comandiamo la partita"

  • "NON ERAVAMO RODATI SUL CAMBIO DI MODULO"

    "Oggi eravamo in emergenza. Pio e Bonny hanno avuto la febbre, Bonny aveva 39 di febbre, non avere cambi freschi ha forse condizionato le scelte del mister. L’atteggiamento contava più di tutto. Abbiamo fatto fatica ad ingranare, abbiamo capito troppo tardi che gli uomini tra le linee avrebbero fatto la differenza, ma non eravamo rodati su questo cambio di modulo. È l’atteggiamento che conta, ci è mancato qualcosa".

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