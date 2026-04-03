Backstage - Luca Zanimacchia a GOAL: “Sogno la A a Modena. Sarri maniaco del gioco, Douglas Costa mi impressionò alla Juventus”

Il destino con Zanimacchia è ulteriormente beffardo, perchè nel 2015 il club biancorosso non riesce iscriversi al campionato di Serie C. E, a quel punto, tutti i giovani talenti restano senza squadra, compreso Luca, che si rimbocca le maniche e decide di ripartire dalla Serie D: “Dopo il fallimento del Varese - spiega Zanimacchia a GOAL - arriva questo provino con il Legnago, con mister Orecchia. Decisero di prendermi, sono stato benissimo e da lì è stato il punto di inizio, quello in cui mi sono detto ‘Forse sono sulla strada giusta’”.

Con i veneti arriverà l’esplosione: a 18 anni Luca segna 5 goal in 22 presenze in Serie D, meritandosi l’attenzione del Genoa, che lo porterà in Serie A. Una maturazione in cui, in realtà, Luca ha sempre creduto: “Ognuno ha il suo percorso, c’è un’età in cui uno è più pronto, chi arriva un po’ più tardi. Io sono stato trascinato dalla passione, in campo mi diverto tutt’oggi è così. Riesco a fare le giocate che voglio. Quando non è così viene tutto meno bene, mi sento un po’ frenato: il divertimento per me è alla base”.

Fondamentali, però, anche le figure che lo hanno sempre sostenuto: “La mia famiglia e la mia ragazza mi sono sempre state accanto. Qualche pianto l’ho fatto anche io, quando non giocavo, quando ero lontano da casa. Mi hanno aiutato, sostenuto. Mi hanno accompagnato al campo: sicuramente direi grazie a loro”.