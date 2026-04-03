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Zanimacchia BackstageModena FC
Matteo Occhiuto

Backstage - Luca Zanimacchia a GOAL: “Sogno la A a Modena. Sarri maniaco del gioco, Douglas Costa mi impressionò alla Juventus”

Serie B
L. Zanimacchia
Modena

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B: l’intervista esclusiva all’esterno del Modena.

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Ambizione, talento e un passato importante, nonostante una carta d’identità ancora molto fresca. Luca Zanimacchia è uno dei punti di forza del Modena di Sottil che, dopo l’ultima sosta per le Nazionali della stagione, ripartirà a caccia della qualificazione ufficiale ai playoff. 

“Stiamo facendo un bellissimo percorso - racconta in esclusiva a GOAL -  ci sono tanti giovani e stiamo facendo bene. Siamo dentro ai playoff, ora c’è il rush finale, dobbiamo provare ad arrivare più in alto possibile e nel farlo cercare di divertirci”

Lui, partito dalla Provincia, è diventato uno dei fattori del torneo di Serie B, avendo ottenuto in carriera due promozioni con la Cremonese. E, in mezzo, c’è stato il tempo di vivere grandi emozioni a tinte bianconere, con lo storico esordio in Serie A con la Juve del 29 luglio 2020. 


  • Zanimacchia ModenaModena FC

    CHI È LUCA ZANIMACCHIA

    Luca Zanimacchia nasce a Desio, nel cuore della Brianza, nel luglio nel 1998. Sin da ragazzino il sogno è quello di giocare a pallone, anche se gli inizi non sono privi di difficoltà. Luca, infatti, entra nel settore giovanile di un Varese che sogna addirittura la Serie A agli inizi degli anni duemiladieci. Ma non è tutto rose e fiori, anzi: “Negli Allievi, in verità, non giocavo molto, anzi posso dirti che nelle giovanili ero più a guardare che a giocare. Ma la passione non mi è mai mancata, sono sempre stato convinto che sarei riuscito a emergere”.

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  • Luca Zanimacchia BackstageModena FC

    L’ESPLOSIONE IN D A 18 ANNI

    Il destino con Zanimacchia è ulteriormente beffardo, perchè nel 2015 il club biancorosso non riesce iscriversi al campionato di Serie C. E, a quel punto, tutti i giovani talenti restano senza squadra, compreso Luca, che si rimbocca le maniche e decide di ripartire dalla Serie D: “Dopo il fallimento del Varese - spiega Zanimacchia a GOAL -  arriva questo provino con il Legnago, con mister Orecchia. Decisero di prendermi, sono stato benissimo e da lì è stato il punto di inizio, quello in cui mi sono detto ‘Forse sono sulla strada giusta’”.

    Con i veneti arriverà l’esplosione: a 18 anni Luca segna 5 goal in 22 presenze in Serie D, meritandosi l’attenzione del Genoa, che lo porterà in Serie A. Una maturazione in cui, in realtà, Luca ha sempre creduto: “Ognuno ha il suo percorso, c’è un’età in cui uno è più pronto, chi arriva un po’ più tardi. Io sono stato trascinato dalla passione, in campo mi diverto tutt’oggi è così. Riesco a fare le giocate che voglio. Quando non è così viene tutto meno bene, mi sento un po’ frenato: il divertimento per me è alla base”.

    Fondamentali, però, anche le figure che lo hanno sempre sostenuto“La mia famiglia e la mia ragazza mi sono sempre state accanto. Qualche pianto l’ho fatto anche io, quando non giocavo, quando ero lontano da casa. Mi hanno aiutato, sostenuto. Mi hanno accompagnato al campo: sicuramente direi grazie a loro”.

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  • Luca ZanimacchiaGetty Images

    IL GENOA PRIMA, LA JUVE POI

    Luca arriva quindi a Genova, sponda rossoblù. Catapultato dai campi di Serie D al ritiro con la Prima squadra del grifone: “È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo. Passare dalla D col Legnago al Genoa, con Juric e giocatori che prima guardavo solo in televisione è stato incredibile e bellissimo. Poi sono andato in Primavera: è stato il percorso giusto, per crescere ancora”.

    Col Genoa Zanimacchia farà bene in Primavera, al punto che per lui c’è una chiamata di ulteriore prestigio: quella della Juventus, che lo acquista in prestito per farne un elemento della neonata Next Gen, pronta a debuttare in Serie C. “Eravamo tutti i ragazzi della Primavera, poi ci siamo trovati tutti in un campionato Professionistico - ricorda Zanimacchia - Dopo qualche difficoltà iniziale, come spesso accade, a metà stagione vengono fuori le qualità dei giocatori. Anche la Juve in cui giocavo io aveva tanti giocatori che oggi sono fra A e B: Fagioli, Mota, Frabotta, Beruatto, Tourè. Te ne potrei dire tantissimi”.

    Le tanto dibattute seconde squadre, dunque, per Zanimacchia aiutano i ragazzi e non poco: “È un passo intermedio, ognuno ha il suo percorso ma quello che mi chiedo è ‘Se fossi andato in un altro club di C in prestito, sarei dove sono ora?’. La verità è che l’Under 23 mi ha permesso di sbagliare tante partite, anche alcuni mesi. Poi allenandomi, migliorandomi, sono riuscito anche io a impormi. E la Juve sta ottenendo grandi risultati attraverso la Next Gen”

  • Juventus v Brescia Calcio - Serie AGetty Images Sport

    IL DEBUTTO IN A, SARRI E DOUGLAS COSTA

    Con la Next Gen Zanimacchia arriverà anche a vincere una Coppa Italia Serie C, da protagonista. È stato l’autore del primo gol nella storia della seconda squadra bianconera, venendo riscattato per 4 milioni di euro dal Genoa. Un percorso magnifico, che trova il coronamento il 29 luglio del 2020, pochi giorni dopo il suo ventesimo compleanno: è il secondo tempo del match contro il Cagliari e, finalmente, Luca debutta in Serie A: “Ancora ringrazio mister Sarri per l’esordio. Era il periodo del Covid e da alcuni mesi io e altri 4-5 ragazzi ci allenavamo con la Prima squadra fissi. Fare il debutto in A con la Juve è stato incredibile”.

    Cosa è rimasto a Luca di Sarri e dei campioni con cui divise lo spogliatoio? Sicuramente gli insegnamenti dell’allenatore toscano: “Voleva sempre che si giocasse la palla, era un maniaco del gioco. Voleva le cose fatte in un determinato modo. Ma anche tutti i compagni mi aiutavano: sbagliavo qualche cross e mi dicevano come mettere meglio il piede, ricordo Cuadrado bravissimo su questo. Ma anche Chiellini. E poi Douglas Costa: aveva qualcosa di diverso, era velocissimo, molto esplosivo”.

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  • Luca Zanimacchia ModenaModena FC

    TESTA SUL MODENA, A CACCIA DEL TRIS

    Dopo la Juventus, per Zanimacchia arrivò l’esperienza in terra spagnola, al Real Saragozza, nobile decaduta in Segunda Division: “Dopo la Juve Next Gen, ci fu questa opportunità. Mi è piaciuta l’idea di fare un’esperienza all’estero, di imparare anche la lingua. L’unica sfortuna fu di farlo durante il Covid, con gli stadi chiusi: quello il vero peccato”.

    Oggi, però, la testa è tutta sul Modena, club nel quale è arrivato dopo due promozioni dalla B alla Serie A con la Cremonese. E, come un vecchio detto dice, non c’è due senza tre, come è obbligo far notare a Zanimacchia: “Siamo tutti un po’ scaramantici (ride, ndr). Anche il mister, noi giocatori, lo staff: preferiamo non dire nulla. Se dovessimo entrare nei playoff, però, giocheremmo per vincere, per andar sù, c’è poco da fare”.

    Il traguardo del playoff, però, per il Modena appare vicino: Finché non c’è il triplice fischio, non diciamo nulla. Come ogni playoff sarà tutto da giocare, speriamo di essere la squadra inedita che non si aspetta nessuno, speriamo di stravolgerli un po’. Ci saranno altre squadre forti che li faranno, dovremo avere spensieratezza e giocarci le nostre carte come fatto fino ad adesso”.

    In chiusura, quindi, è obbligatorio conoscere un sogno nel cassetto di Luca, ragazzo che già di cassetti in carriera ne ha aperti tanti: “Mi piace guardare sempre il presente: la promozione quest’anno. Sarebbe bellissimo, anche per come la città vive la squadra, per il nostro presidente”.

    L’intervista a Luca Zanimacchia è stata svolta venerdì 27 marzo. 

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