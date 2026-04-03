Backstage - Luca Zanimacchia a GOAL: “Sogno la A a Modena. Sarri maniaco del gioco, Douglas Costa mi impressionò alla Juventus”

Ambizione, talento e un passato importante, nonostante una carta d’identità ancora molto fresca. Luca Zanimacchia è uno dei punti di forza del Modena di Sottil che, dopo l’ultima sosta per le Nazionali della stagione, ripartirà a caccia della qualificazione ufficiale ai playoff.
“Stiamo facendo un bellissimo percorso - racconta in esclusiva a GOAL - ci sono tanti giovani e stiamo facendo bene. Siamo dentro ai playoff, ora c’è il rush finale, dobbiamo provare ad arrivare più in alto possibile e nel farlo cercare di divertirci”
Lui, partito dalla Provincia, è diventato uno dei fattori del torneo di Serie B, avendo ottenuto in carriera due promozioni con la Cremonese. E, in mezzo, c’è stato il tempo di vivere grandi emozioni a tinte bianconere, con lo storico esordio in Serie A con la Juve del 29 luglio 2020.