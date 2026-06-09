Atta all'Inter con Solet? La trattativa con l'Udinese, i costi, le possibilità e il potenziale: "Un mix tra Zidane e Bellingham"

Classe 2003, capace di giocare sia da mezz'ala che da trequartista o seconda punta, Atta ha vissuto l'anno della consacrazione in Serie A con l'Udinese.

Al punto che il ds dei friulani Nani si è sbilanciato in questo modo durante il Festival della Serie A a Parma: "Non voglio vendere i miei migliori giocatori, a volte siamo costretti dalla circostanza. Ha fatto un campionato straordinario. Per me è una via di mezzo tra Bellingham e Zidane, pensate che valore gli diamo".