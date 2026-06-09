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Atta all'Inter con Solet? La trattativa con l'Udinese, i costi, le possibilità e il potenziale: "Un mix tra Zidane e Bellingham"
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CON SOLET... ARRIVA PURE ATTA?
L'Inter ha come priorità Omar Solet per la difesa. Il francese potrebbe diventare presto il primo colpo del mercato estivo nerazzurro, ma gli incontri con l'Udinese hanno aperto a una nuova possibilità.
Perché oltre a Solet, l'altra vera stella dei friulani è Arthur Atta, un profilo che all'Inter piace ed interessa eccome in ottica presente e futura, con l'obiettivo di rinnovare il centrocampo.
Un sondaggio c'è stato, per adesso solo quello. Ma l'idea Atta all'Inter è nata.
QUANTO COSTA ATTA
Chiaramente molto dipenderà dalle eventuali cessioni, quella di Frattesi su tutte, ma anche l'eventuale sacrificio di Aleksandar Stankovic, tornato in nerazzurro dopo la grande stagione vissuta in Belgio al Club Brugge.
L'Udinese per Atta chiede non meno di 40 milioni di euro. Un investimento che l'Inter potrebbe sostenere soltanto con un tesoretto ricavato dalle uscite.
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"UN MIX TRA BELLINGHAME E ZIDANE"
Classe 2003, capace di giocare sia da mezz'ala che da trequartista o seconda punta, Atta ha vissuto l'anno della consacrazione in Serie A con l'Udinese.
Al punto che il ds dei friulani Nani si è sbilanciato in questo modo durante il Festival della Serie A a Parma: "Non voglio vendere i miei migliori giocatori, a volte siamo costretti dalla circostanza. Ha fatto un campionato straordinario. Per me è una via di mezzo tra Bellingham e Zidane, pensate che valore gli diamo".
I BUONI RAPPORTI TRA INTER E UDINESE
Per adesso la trattativa è in fase embrionale, ma gli ottimi rapporti tra Inter e Udinese potrebbero facilitare le cose.
I nerazzurri, infatti, hanno riscattato il terzino classe 2008 Mattia Marello, arrivato proprio in prestito dall'Udinese nella scorsa estate.
Un'altra prova della 'connection' di mercato tra i due club, che si potrebbe fortificare ulteriormente nel corso di quest'estate.
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