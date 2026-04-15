Atletico Madrid e Arsenal a caccia dell'impresa: obiettivo finale per provare a sfatare il tabù Champions

Si sono ufficialmente conclusi i quarti di finale di Champions League: ad accedere alle semifinali sono state Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco e PSG.

Gli accoppiamenti dei penultimi atti sono già stati decisi dal tabellone: da un lato spazio alla 'finale anticipata' tra tedeschi e francesi, dall'altro saranno 'Gunners' e 'Colchoneros' a duellare per conquistare la finalissima di Budapest del 30 maggio.

Sia gli inglesi che gli spagnoli sono accomunati dal non aver mai portato a casa l'ambita coppa dalle grandi orecchie: una delle due squadre avrà la possibilità di sfatare il tabù tra qualche settimana, seppur con lo status di 'sfavorita'.