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Vittorio Rotondaro

Atletico Madrid e Arsenal a caccia dell'impresa: obiettivo finale per provare a sfatare il tabù Champions

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Atletico Madrid e Arsenal si affronteranno in semifinale di Champions League: entrambe non l'hanno mai vinta e, in caso di finale, se la vedranno con PSG o Bayern Monaco.

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Si sono ufficialmente conclusi i quarti di finale di Champions League: ad accedere alle semifinali sono state Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco e PSG.

Gli accoppiamenti dei penultimi atti sono già stati decisi dal tabellone: da un lato spazio alla 'finale anticipata' tra tedeschi e francesi, dall'altro saranno 'Gunners' e 'Colchoneros' a duellare per conquistare la finalissima di Budapest del 30 maggio.

Sia gli inglesi che gli spagnoli sono accomunati dal non aver mai portato a casa l'ambita coppa dalle grandi orecchie: una delle due squadre avrà la possibilità di sfatare il tabù tra qualche settimana, seppur con lo status di 'sfavorita'.

  • ATLETICO K.O. PER LA PRIMA VOLTA NEL 1974

    La prima delusione dell'Atletico nella massima competizione europea risale al 1974, quando contro il Bayern Monaco arrivò una bruciante sconfitta all'ultimo atto dell'allora Coppa dei Campioni.

    In realtà le partite disputate furono due: la prima, giocata il 15 maggio, si concluse sull'1-1 in quel dell'Heysel a Bruxelles dopo i tempi supplementari e, non essendo ancora previsti i tiri di rigore, fu necessaria la ripetizione dell'incontro.

    Bayern Monaco e Atletico Madrid scesero di nuovo in campo due giorni più tardi: stavolta, però, ad avere la meglio furono i bavaresi con un netto 4-0 che spazzò via i sogni di gloria spagnoli.

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  • LE DUE FINALI CONTRO IL REAL MADRID

    L'Atletico Madrid tornò in finale di Champions esattamente 40 anni dopo la prima volta: nel 2014 (proprio come nel 1974) il sogno svanì allo scadere nel derby madrileno contro il Real di Carlo Ancelotti.

    In vantaggio con Godin, gli uomini di Simeone vennero raggiunti al 93' dal colpo di testa di Sergio Ramos che regalò l'appendice dei supplementari ai 'Blancos'. Negli extra-time, complice un calo fisico, l'Atletico Madrid venne travolto dalle reti di Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo (su rigore).

    A due anni dalla 'Decima' vinta dal Real Madrid a Lisbona, l'Atletico Madrid ebbe la chance di rifarsi al 'Meazza' di Milano sempre al cospetto dei rivali cittadini: stavolta a passare in vantaggio furono gli avversari col 'solito' Sergio Ramos (rete viziata da una posizione di fuorigioco), raggiunti da Carrasco in seguito alla traversa colpita dal dischetto da Griezmann.

    A differenza di due anni prima, la contesa si conclusa ai tiri di rigore: Real Madrid infallibile dagli undici metri, al contrario dell'Atletico e di Juanfran, autore dell'errore decisivo.

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  • L'UNICA FINALE PERSA DALL'ARSENAL

    Delle ventidue partecipazioni alla Coppa dei Campioni/Champions League, solo in un'edizione l'Arsenal è riuscito a raggiungere la finale.

    Esattamente 20 anni fa nella stagione 2005/06: 'Gunners' battuti in rimonta dal Barcellona di Ronaldinho, costretti a giocare in inferiorità numerica dal 18' del primo tempo a causa dell'espulsione comminata al portiere Lehmann.

    Nonostante l'uomo in meno, gli inglesi trovarono il vantaggio con la testata di Campbell su assist di Henry, ma alla lunga si videro costretti a cedere il passo agli avversari, a segno con Eto'o e Belletti tra il 76' e l'80' allo Stade de France di Parigi.

  • LA GRANDE CHANCE DI SFATARE IL TABÙ

    Anche quest'anno una delle due finaliste di Champions League sarà una squadra che questa competizione non l'ha mai vinta: un anno fa toccò al PSG che travolse l'Inter e si laureò campione d'Europa per la prima volta.

    Proprio i parigini potrebbero essere gli avversari di Atletico Madrid o Arsenal a Budapest: a differenza di un anno fa, Dembélé e compagni si troverebbero nella veste opposta di chi la vittoria deve difenderla e non portarla a casa per la prima volta.

    Quest'ultimo non è di certo il caso del Bayern Monaco, trionfatore per ben sei volte e a caccia di un nuovo successo a sei anni dall'ultima volta: PSG e una tra Atletico e Arsenal permettendo.

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