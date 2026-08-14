Athekame lascia il Milan, ufficiale la cessione al Lione: il primo esubero di Amorim è andato

Tanti esuberi in casa Milan, che nelle ultime settimane di mercato sarà protagonista anche con le uscite. Ruben Amorim ha segnalato i giocatori che per lui possono partire e la dirigenza lavorerà per trovare loro una sistemazione.

Diversa la situazione legata a Zachary Athekame, l’esterno svizzero arrivato un anno fa e nel quale i rossoneri credono per il futuro. Considerando il poco spazio avuto finora, però, hanno deciso di mandarlo in prestito e in questi minuti hanno ufficializzato il suo passaggio al Lione.