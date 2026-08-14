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Athekame MilanGetty Images
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Athekame lascia il Milan, ufficiale la cessione al Lione: il primo esubero di Amorim è andato

Calciomercato
Milan

L’esterno svizzero lascia i rossoneri e si trasferisce in Francia con la formula del prestito secco.

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Il Milan inizia a sfoltire la lista degli esuberi ufficializzando la cessione di Zachary Athekame al Lione.

Amorim ha deciso di non dare una possibilità all'esterno svizzero nel suo nuovo progetto tecnico.

  • LA CESSIONE IN PRESTITO

    Tanti esuberi in casa Milan, che nelle ultime settimane di mercato sarà protagonista anche con le uscite. Ruben Amorim ha segnalato i giocatori che per lui possono partire e la dirigenza lavorerà per trovare loro una sistemazione.

    Diversa la situazione legata a Zachary Athekame, l’esterno svizzero arrivato un anno fa e nel quale i rossoneri credono per il futuro. Considerando il poco spazio avuto finora, però, hanno deciso di mandarlo in prestito e in questi minuti hanno ufficializzato il suo passaggio al Lione.

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  • IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MILAN

    : “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Athekame all'Olympique Lyonnais.

    Il Club augura a Zachary le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva”.

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