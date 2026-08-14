Athekame lascia il Milan, ufficiale la cessione al Lione: il primo esubero di Amorim è andato

Il Milan inizia a sfoltire la lista degli esuberi ufficializzando la cessione di Zachary Athekame al Lione.
Amorim ha deciso di non dare una possibilità all'esterno svizzero nel suo nuovo progetto tecnico.
Il Milan inizia a sfoltire la lista degli esuberi ufficializzando la cessione di Zachary Athekame al Lione.
Amorim ha deciso di non dare una possibilità all'esterno svizzero nel suo nuovo progetto tecnico.
Tanti esuberi in casa Milan, che nelle ultime settimane di mercato sarà protagonista anche con le uscite. Ruben Amorim ha segnalato i giocatori che per lui possono partire e la dirigenza lavorerà per trovare loro una sistemazione.
Diversa la situazione legata a Zachary Athekame, l’esterno svizzero arrivato un anno fa e nel quale i rossoneri credono per il futuro. Considerando il poco spazio avuto finora, però, hanno deciso di mandarlo in prestito e in questi minuti hanno ufficializzato il suo passaggio al Lione.
: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Athekame all'Olympique Lyonnais.
Il Club augura a Zachary le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva”.
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