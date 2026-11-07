Aquilani rischia l'esonero dopo Roma-Sassuolo? La decisione della società sull'allenatore e i possibili sostituti

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Ritorno all'Olimpico decisamente amaro per Alberto Aquilani.
Il suo Sassuolo contro la Roma ha infatti incassato la quinta sconfitta consecutiva aggravando ulteriormente lo stato di crisi.
Una situazione che, considerando anche la pausa per le nazionali, rischia di mettere in pericolo la panchina di Aquilani.
Ma cosa può succedere? Il Sassuolo può davvero esonerare l'allenatore?