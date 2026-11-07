Aquilani rischia l'esonero dopo Roma-Sassuolo? La decisione della società sull'allenatore e i possibili sostituti

Aquilani, privo di Berardi e Volpato, contro la Roma ha cercato di coprirsi cambiando assetto tattico.

Almeno per un tempo all'Olimpico il tecnico ha messo in soffitta il classico 4-3-3 per passare ad un più coperto 3-5-2 schierando Esposito e Laurientè in attacco.

I risultati però non sono stati quelli sperati. Il Sassuolo di fatto non è mai stato in partita e dopo mezz'ora era già sotto di due reti.

Le cose non sono migliorate nella ripresa quando Aquilani ha inserito Bowie per Matic.