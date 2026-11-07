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US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Aquilani rischia l'esonero dopo Roma-Sassuolo? La decisione della società sull'allenatore e i possibili sostituti

Serie A
Sassuolo
Roma
Roma vs Sassuolo

Dopo un discreto avvio di stagione e la prestigiosa vittoria sulla Juventus, il Sassuolo ha raccolto appena un punto nelle ultime sette partite: Aquilani rischia l'esonero?

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Ritorno all'Olimpico decisamente amaro per Alberto Aquilani.

Il suo Sassuolo contro la Roma ha infatti incassato la quinta sconfitta consecutiva aggravando ulteriormente lo stato di crisi.

Una situazione che, considerando anche la pausa per le nazionali, rischia di mettere in pericolo la panchina di Aquilani.

Ma cosa può succedere? Il Sassuolo può davvero esonerare l'allenatore?

  • PARTITA SENZA STORIA

    Aquilani, privo di Berardi e Volpato, contro la Roma ha cercato di coprirsi cambiando assetto tattico.

    Almeno per un tempo all'Olimpico il tecnico ha messo in soffitta il classico 4-3-3 per passare ad un più coperto 3-5-2 schierando Esposito e Laurientè in attacco.

    I risultati però non sono stati quelli sperati. Il Sassuolo di fatto non è mai stato in partita e dopo mezz'ora era già sotto di due reti.

    Le cose non sono migliorate nella ripresa quando Aquilani ha inserito Bowie per Matic.

  • CINQUE SCONFITTE DI FILA E PEGGIORE DIFESA

    Il Sassuolo aveva iniziato molto bene il campionato sette punti nelle prime quattro giornate.

    Dopo la sconfitta al debutto contro l'Atalanta, infatti, erano arrivate due vittorie casalinghe contro Torino e Juventus con in mezzo il pareggio di Bologna.

    Poi l'improvviso crollo iniziato contro il Monza. Da allora sono arrivate solo sconfitte (sette di cui cinque consecutive) con l'unico sorriso regalato dal pareggio in casa contro un'altra big, ovvero il Milan.

    Non solo. Il Sassuolo ha la peggiore difesa di tutto il campionato con ventinove goal subiti in appena undici partite. Decisamente troppi.

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  • AQUILANI RISCHIA L'ESONERO?

    Dopo la pesante sconfitta dell'Olimpico la posizione di Alberto Aquilani non è solidissima.

    Il Sassuolo potrebbe approfittare della pausa per provare a dare una svolta immediata alla stagione cambiando allenatore.

    Al momento comunque non ci sono nomi particolarmente caldi per sostituire Aquilani. Le prossime ore saranno dunque decisive per capire quale sarà la decisione definitiva del Sassuolo.

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