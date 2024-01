Chi è Angelino, l'usato sicuro di Guardiola nel mirino della Roma

Guardiola lo ha venduto e poi ricomprato. Lui ha giocato in Premier, in Bundes, in Champions e ora potrebbe sbarcare nella capitale.

Si chiama José Angel Esmoris Tanende, ma per tutti è Angeliño. E ora sembra pronto a diventare un nuovo difensore della Roma. In campo è un terzino sinistro dall'usato sicuro: garantisce Pep Guardiola. È stato proprio l'attuale tecnico dei citizens ad inserire Angeliño in rosa in pianta stabile al Manchester City, nel 2016, quando il ragazzo non aveva ancora vent'anni. La storia di Angeliño è molto particolare. Inizia nel 2013 quando il City lo preleva dal Deportivo La Coruna, club dove il terzino classe 1997 aveva iniziato ha giocare a calcio all'età di dieci anni. L'articolo prosegue qui sotto