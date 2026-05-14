America o Arabia nel futuro di Lewandowski: non rinnoverà col Barcellona, distanti Milan e Juventus

Robert Lewandowski è uno dei profili più interessanti che potrebbero svincolarsi in estate. La punta polacca è in scadenza di contratto con il Barcellona e, salvo clamorosi colpi di scena, non rinnoverà coi blaugrana, con cui ha appena vinto LaLiga.

L’attaccante, come riporta Fabrizio Romano, sembra avere un paio di principali destinazioni possibili per il futuro, e nessuna delle due però porta all’Italia e alla Serie A, al netto delle voci dell’ultimo periodo.

Per Lewandowski, dunque, l’unico incrocio con il Belpaese in carriera è destinato a essere il flirt con il Livorno di quando era giovanissimo.