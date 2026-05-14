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Matteo Occhiuto

America o Arabia nel futuro di Lewandowski: non rinnoverà col Barcellona, distanti Milan e Juventus

Serie A
R. Lewandowski
Calciomercato

Il polacco non rinnoverà col Barcellona: due le strade possibili, poco concreta l’ipotesi di vedere la punta in Serie A malgrado gli approcci di Milan e Juventus

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Robert Lewandowski è uno dei profili più interessanti che potrebbero svincolarsi in estate. La punta polacca è in scadenza di contratto con il Barcellona e, salvo clamorosi colpi di scena, non rinnoverà coi blaugrana, con cui ha appena vinto LaLiga.

L’attaccante, come riporta Fabrizio Romano, sembra avere un paio di principali destinazioni possibili per il futuro, e nessuna delle due però porta all’Italia e alla Serie A, al netto delle voci dell’ultimo periodo.

Per Lewandowski, dunque, l’unico incrocio con il Belpaese in carriera è destinato a essere il flirt con il Livorno di quando era giovanissimo. 

  • GLI APPROCCI DI MILAN E JUVENTUS

    Milan e Juventus hanno tentato un approccio nelle scorse settimane con il polacco, ma per diversi motivi entrambi i club non sembrano potere o volare affondare il colpo. Sicuramente a spaventare è l’enorme stipendio richiesto da Lewa, così come - a oggi - l’impossibilità di garantire la disputa della Champions League, palcoscenico a cui ormai è abituato. 

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  • QUANTO GUADAGNA LEWANDOWSKI AL BARCELLONA

    In Catalogna, l’ex Bayern Monaco guadagna tanto, tantissimo. Lo stipendio lordo ammonta oltre i 30 milioni di euro, con un netto da circa 20. Cifre assolutamente fuori mercato per i club della nostra Serie A, in cui il giocatore con l’ingaggio più alto è Dusan Vlahovic (12m netti) seguito da Lautaro Martinez (9m netti). 

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  • FUTURO IN ARABIA O MLS?

    Secondo Fabrizio Romano, per Lewa, le opzioni per il suo futuro restano due: una porterebbe il giocatore a seguire le orme di Messi, trasferendosi in MLS e chiudendo la propria carriera in America. L’altra, invece, lo condurrebbe in Arabia Saudita, dalle parti di Cristiano Ronaldo, accettando una ricca offerta dalla Saudi Pro League. 

  • SERIE A IPOTESI QUASI SFUMATA

    La Serie A, invece, è una pista ormai quasi definitivamente chiusa, sebbene l’impressione emergente è che, nonostante l’età, per i ritmi del campionato italiano,il suo apporto sarebbe potuto essere decisamente interessante. Troppo alta, però, la quantità di soldi necessaria per l’affare, specie senza la certezza, per i club interessati, di giocare la Champions League. 

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