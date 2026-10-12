Allegri ha inquadrato Lang: bastone e carota, come l'olandese può finalmente prendersi il Napoli

Quando Manna, prima di Napoli-Arsenal, aveva spiegato l'assenza di Lang motivandola con "comportamenti non idonei", tutti abbiamo pensato: "Ecco, ci risiamo".

Allegri lo ha lasciato fuori, ma la punizione è rimasta un episodio isolato e non ha avuto ripercussioni sulle successive partite. Tanto che qualche giorno dopo, Lang era regolarmente in campo contro il Bologna.

Una gestione differente rispetto a Conte, che certi colpi di testa, uno come lui, maniaco della disciplina, ha sempre fatto fatica a tollerarli e superarli. A differenza di Allegri, che chiede comunque rispetto e disciplina, ma con una flessibilità diversa, probabilmente necessaria per gestire giocatori come Lang.