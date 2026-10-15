Allarme Lautaro, infortunio e niente Bologna: quando torna e i tempi di recupero, lo stop non sarà breve

Dopo la sconfitta in Champions contro il Club Brugge, arriva una notizia possibilmente peggiore per l'Inter.
Si ferma infatti il capitano Lautaro Martinez per un problema muscolare: salterà sicuramente il Bologna, ma lo stop non sarà breve.
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Dopo la sconfitta in Champions contro il Club Brugge, arriva una notizia possibilmente peggiore per l'Inter.
Si ferma infatti il capitano Lautaro Martinez per un problema muscolare: salterà sicuramente il Bologna, ma lo stop non sarà breve.
Come si legge nel bollettino ufficiale diramato dall'Inter: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra".
Secondo quanto riportato fa 'FcInter1908', i tempi di recupero del capitano nerazzurro saranno piuttosto lunghi.
Lautaro tornerà infatti dopo la sosta delle nazionali di novembre. Praticamente un mese di stop.
Oltre al Bologna, Lautaro salterà quindi anche Fiorentina, Venezia, Como e soprattutto il derby di Milano del 31 ottobre.
Il suo rientro è previsto per la 12esima giornata di Serie A.
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In assenza del Toro, sarà la coppia Thuram-Pio Esposito a guidare l'Inter in attacco.
Contro il Bologna, però, potrebbe toccare a Bonny giocare dal 1' al fianco del francese.
Di sicuro l'ex Parma rappresenta una valida alternativa e accumulerà parecchio minutaggio dopo l'infortunio di Lautaro.