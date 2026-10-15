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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Marco Trombetta

Allarme Lautaro, infortunio e niente Bologna: quando torna e i tempi di recupero, lo stop non sarà breve

Serie A
Inter

Infortunio muscolare per Lautaro dopo Inter-Club Brugge: sicuro assente contro il Bologna, quando potrà tornare in campo.

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Dopo la sconfitta in Champions contro il Club Brugge, arriva una notizia possibilmente peggiore per l'Inter.

Si ferma infatti il capitano Lautaro Martinez per un problema muscolare: salterà sicuramente il Bologna, ma lo stop non sarà breve.

  • COSA SI E' FATTO LAUTARO

    Come si legge nel bollettino ufficiale diramato dall'Inter: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra".

  • QUANDO TORNA LAUTARO: I TEMPI DI RECUPERO

    Secondo quanto riportato fa 'FcInter1908', i tempi di recupero del capitano nerazzurro saranno piuttosto lunghi.

    Lautaro tornerà infatti dopo la sosta delle nazionali di novembre. Praticamente un mese di stop.

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  • SALTA IL DERBY

    Oltre al Bologna, Lautaro salterà quindi anche Fiorentina, Venezia, Como e soprattutto il derby di Milano del 31 ottobre.

    Il suo rientro è previsto per la 12esima giornata di Serie A.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI LAUTARO

    In assenza del Toro, sarà la coppia Thuram-Pio Esposito a guidare l'Inter in attacco.

    Contro il Bologna, però, potrebbe toccare a Bonny giocare dal 1' al fianco del francese.

    Di sicuro l'ex Parma rappresenta una valida alternativa e accumulerà parecchio minutaggio dopo l'infortunio di Lautaro.

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