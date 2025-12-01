Al Milan scatta l’ora di Loftus-Cheek in Coppa Italia: risorsa ed arma tattica per Allegri

Fin dal suo arrivo al Milan, Allegri non ha mai nascosto la sua stima per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista che ha fatto benissimo due stagioni fa nella sua prima annata in rossonero e decisamente meno bene nella passata stagione.

Allegri apprezza tantissimo le sue caratteristiche ed è convinto che possa dare una mano importante nel corso dell’annata. Una risorsa di assoluto valore secondo il tecnico rossonero.