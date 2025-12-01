Pubblicità
Loftus CheekGetty Images
Nino Caracciolo

Al Milan scatta l’ora di Loftus-Cheek in Coppa Italia: risorsa ed arma tattica per Allegri

Contro la Lazio in Coppa Italia Allegri darà spazio a Ruben Loftus-Cheek: l’inglese ha trovato poco spazio in stagione ma gode della stima del tecnico rossonero.

La Coppa Italia per dare continuità all’ottimo momento vissuto in campionato e per avanzare nella competizione.

A distanza di pochi giorni dalla vittoria contro la Lazio che ha permesso alla squadra di Allegri di riprendersi la vetta della classifica (in coabitazione col Napoli), la formazione rossonera torna a sfidare i biancocelesti.

Stadio diverso (teatro dell’incontro questa volta sarà l’Olimpico), competizione differente (ottavi di finale di Coppa Italia) e anche altri interpreti rispetto alla sfida di San Siro.

Tra loro anche Ruben Loftus-Cheek, centrocampista  molto stimato da Allegri che sta trovando poco spazio in questa prima parte di stagione.

  • LA STIMA DI ALLEGRI

    Fin dal suo arrivo al Milan, Allegri non ha mai nascosto la sua stima per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista che ha fatto benissimo due stagioni fa nella sua prima annata in rossonero e decisamente meno bene nella passata stagione.

    Allegri apprezza tantissimo le sue caratteristiche ed è convinto che possa dare una mano importante nel corso dell’annata. Una risorsa di assoluto valore secondo il tecnico rossonero.

  • LOFTUS-CHEEK TITOLARE IN COPPA ITALIA

    Contro la Lazio in Coppa Italia Loftus-Cheek con ogni probabilità giocherà titolare. Resta da capire se Allegri lo schiererà da mezzala di destra (posizione a lui più congeniale) al posto di Fofana o se da sottopunta, ruolo dove per necessità è già stato impiegato in questa stagione.

  • PERCHÉ STA GIOCANDO POCO

    Loftus-Cheek sta giocando poco in questa prima parte di stagione, ma certamente non per demeriti suoi. Come detto Allegri lo stima molto, ma allo stesso tempo ha trovato la quadra a centrocampo con il trio composto da Fofana, Modric e Rabiot.

    L’inglese fino a questo momento ha collezionato 11 presenze in campionato (per un totale in campo di 388’) con un goal e due apparizioni in Coppa Italia, entrambe da titolare.

  • ARMA TATTICA PER IL MILAN

    Loftus-Cheek rappresenta anche una preziosa arma tattica per Allegri. Oltre a poter ricoprire quasi tutte le posizioni del centrocampo, l’inglese è stato schierato – vista l’emergenza in attacco – anche come sottopunta: una soluzione che Allegri sembra intenzionato a riproporre, dall’inizio o a gara in corso, anche in futuro.

