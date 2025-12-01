Al Milan scatta l’ora di Loftus-Cheek in Coppa Italia: risorsa ed arma tattica per Allegri

La Coppa Italia per dare continuità all’ottimo momento vissuto in campionato e per avanzare nella competizione.
A distanza di pochi giorni dalla vittoria contro la Lazio che ha permesso alla squadra di Allegri di riprendersi la vetta della classifica (in coabitazione col Napoli), la formazione rossonera torna a sfidare i biancocelesti.
Stadio diverso (teatro dell’incontro questa volta sarà l’Olimpico), competizione differente (ottavi di finale di Coppa Italia) e anche altri interpreti rispetto alla sfida di San Siro.
Tra loro anche Ruben Loftus-Cheek, centrocampista molto stimato da Allegri che sta trovando poco spazio in questa prima parte di stagione.