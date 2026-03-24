Ahanor convocato dall'Italia Under 21: è la prima chiamata in azzurro per il difensore dell'Atalanta

Tra le opzioni di Rino Gattuso nelle convocazioni per i playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord c'era anche Michael Kayode, reduce da mesi positivi in Premier League con il Brenford. Il laterale però non è stato inserito nella rosa della Nazionale maggiore e sarà a disposizione di Baldini per i prossimi impegni.
Da martedì infatti l'ex Fiorentina si aggrega all'Under 21. Di seguito l'elenco dei convocati.
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Kayode (Brentford), Mattia Mannini (Juve Stabia); Brando Moruzzi (Empoli);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);
Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).