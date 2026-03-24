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Honest Ahanor Atalanta 2025-26Getty
Andrea Ajello

Ahanor convocato dall'Italia Under 21: è la prima chiamata in azzurro per il difensore dell'Atalanta

Italia U21
H. Ahanor

Prima convocazione con l'Italia per Honest Ahanor dopo aver preso la cittadinanza pochi giorni fa: "Vestire questa maglia è indescrivibile".

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Non solo la Nazionale maggiore, anche l'Italia Under 21 sarà impegnata nei prossimi giorni. Gli azzurrini disputeranno due gare valide per la qualificazione agli europei 2027 contro Macedonia del Nord e Svezia.


E a disposizione di Silvio Baldini ci sarà anche Honest Ahanor; il neo 18enne è stato convocato per la prima volta dall'Italia dopo aver preso la cittadinanza pochi giorni fa. Un innesto non da poco per l'Italia Under 21.


Al gruppo però, come comunicato dalla Federazione si è aggregato anche Michale Kayode.

  • AHANOR SUBITO CONVOCATO

    Poco più di un mese fa (23 febbraio), Ahanor ha compiuto 18 anni e una settimana fa ha ottenuto la cittadinanza italiana. Nato ad Aversa nel 2008 da genitori nigeriani,, è cresciuto a Genova, anche calcisticamente nel club rossoblù, prima di esplodere all'Atalanta.


    Dopo le prime presenze in Serie A nella passata stagione con il Genoa, Ahanor si è trasferito in estate all'Atalanta guadagnandosi spazio sia in campionato che in Champions. Quasi 30 presenze stagionali per il difensore che rappresenta uno dei prospetti più importanti del calcio italiano.


    Alla prima occasione quindi il talentuoso difensore ha ricevuto la chiamata della Nazionale italiana. Per il momento quella dell'Under 21 ma con l'obiettivo nel prossimo futuro di conquistare anche la Nazionale maggiore.

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  • L'EMOZIONE DI AHANOR

    Ahanor ha parlato in conferenza stampa descrivendo l'emozione: Vestire una maglia così importante come quella dell’Italia è indescrivibile, indipendentemente da quante volte la indossi, o dalle possibilità che hai avuto di portare già questa maglia. Poter rappresentare il proprio paese, il posto in cui vivi, che senti nel sangue, è un’emozione forte”.


    Sulle tempistiche in cui è arrivato a vestire l'azzurro: Essere in Nazionale a 14, 15 o 18 anni cambia poco, è unico" mentre sul gruppo che ha trovato: "Ho la fortuna di avere Ekhator e Venturino in rosa e questo mi ha dato la possibilità di integrarmi bene sin dal primo istante. Il legame e l’amicizia che abbiamo non finirà mai, a prescindere dalla distanza o dalla squadra in cui si gioca: potersi ritrovare in Nazionale è fantastico. L’Under 21, oltre all’aspetto calcistico, ha giocatori che sul lato umano sono perfetti”.

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  • "NAZIONALE MAGGIORE? SAREBBE UN ULTERIORE SODDISFAZIONE"

    Il classe 2008 intanto si gode la convocazione con l'Under 21 ma non nasconde il desiderio di "salire": “Indipendentemente dal fatto che sia la Nazionale maggiore o una Under, l’Italia è sempre l’Italia. È ovvio che quella potrebbe essere un’ulteriore soddisfazione, ma la mia testa è solo a queste due partite e a pensare di far bene qui”.

  • I CONVOCATI DELL'ITALIA UNDER 21: KAYODE SI AGGIUNGE

    Tra le opzioni di Rino Gattuso nelle convocazioni per i playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord c'era anche Michael Kayode, reduce da mesi positivi in Premier League con il Brenford. Il laterale però non è stato inserito nella rosa della Nazionale maggiore e sarà a disposizione di Baldini per i prossimi impegni.


    Da martedì infatti l'ex Fiorentina si aggrega all'Under 21. Di seguito l'elenco dei convocati.


    Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

    Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Kayode (Brentford), Mattia Mannini (Juve Stabia); Brando Moruzzi (Empoli);

    Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

    Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

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