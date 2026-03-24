Ahanor convocato dall'Italia Under 21: è la prima chiamata in azzurro per il difensore dell'Atalanta

Ahanor ha parlato in conferenza stampa descrivendo l'emozione: “Vestire una maglia così importante come quella dell’Italia è indescrivibile, indipendentemente da quante volte la indossi, o dalle possibilità che hai avuto di portare già questa maglia. Poter rappresentare il proprio paese, il posto in cui vivi, che senti nel sangue, è un’emozione forte”.





Sulle tempistiche in cui è arrivato a vestire l'azzurro: “Essere in Nazionale a 14, 15 o 18 anni cambia poco, è unico" mentre sul gruppo che ha trovato: "Ho la fortuna di avere Ekhator e Venturino in rosa e questo mi ha dato la possibilità di integrarmi bene sin dal primo istante. Il legame e l’amicizia che abbiamo non finirà mai, a prescindere dalla distanza o dalla squadra in cui si gioca: potersi ritrovare in Nazionale è fantastico. L’Under 21, oltre all’aspetto calcistico, ha giocatori che sul lato umano sono perfetti”.