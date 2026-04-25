AGI - Le accuse della Procura di Milano verso Rocchi: avrebbe designato arbitri graditi all'Inter in alcune partite

Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta che nelle ultime ore ha coinvolto Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva.

L'agenzia AGI ha avuto infatti accesso all'avviso di garanzia che nelle ultime ore ha raggiunto il designatore degli arbitri, nel quale i capi d'imputazione della Procura di Milano vanno oltre le presunte pressioni a VAR e AVAR già venute alla luce.

Le accuse, in particolare, riguardano alcune presunte designazioni atte a garantire all'Inter un arbitro di suo gradimento, o a evitarle un altro arbitro non di suo gradimento, in alcune partite.