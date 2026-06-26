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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Accoppiamenti sedicesimi Mondiali 2026: tutte le partite e il tabellone aggiornato

Coppa del Mondo

Le partite e gli accoppiamenti dei sedicesimi dei Mondiali 2026: il tabellone aggiornato dopo le partite della fase a gironi.

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Il tabellone completo e aggiornato dei sedicesimi dei Mondiali 2026 con gli accoppiamenti tra prime, seconde e terze classificate.

Tutte le partite della prima fase ad eliminazione diretta.

  • CHI SI QUALIFICA AI SEDICESIMI DEI MONDIALI

    Su 48 nazionali partecipanti, ne passano ai sedicesimi 32: le prime due classificate di ognuno dei 12 giorni più le otto migliori terze.

    Soltanto otto prime classificate affronteranno le migliori terze, mentre le altre quattro affronteranno quattro seconde e le restanti seconde si sfideranno tra di loro.


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  • TABELLONE AGGIORNATO E ACCOPPIAMENTI SEDICESIMI

    PARTE SINISTRA


    Germania-Terza Gruppo A/B/C/D/F (73)

    Prima Gruppo I-Terza Gruppo C/D/F/G/H (74)


    Sudafrica-Canada (75)

    Olanda-Marocco (76)


    Seconda Gruppo K-Seconda Gruppo L (77)

    Prima Gruppo H-Seconda Gruppo J (78)


    Stati Uniti-Bosnia (79)

    Prima Gruppo G-Terza Gruppo A/E/H/I/J (80)


    PARTE DESTRA


    Brasile-Giappone (81)

    Costa d'Avorio-Seconda Gruppo I (82)


    Messico-Terza Gruppo C/E/F/H/I (83)

    Prima Gruppo L-Terza Gruppo E/H/I/J/K (84)


    Argentina-Seconda Gruppo H (85)

    Australia-Seconda Gruppo G (86)


    Svizzera-Terza Gruppo E/F/G/I/J (87)

    Prima Gruppo K-Terza Gruppo D/E/I/J/L (88)

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  • ACCOPPIAMENTI OTTAVI DI FINALE MONDIALI

    PARTE SINISTRA


    Vincente partita 74 - Vincente partita 77

    Vincente partita 73 - Vincente partita 75

    Vincente partita 83 - Vincente partita 84

    Vincente partita 81 - Vincente partita 82


    PARTE DESTRA


    Vincente partita 76 - Vincente partita 78

    Vincente partita 79 - Vincente partita 80

    Vincente partita 86 - Vincente partita 88

    Vincente partita 85 - Vincente partita 87