Accoppiamenti sedicesimi Mondiali 2026: tutte le partite e il tabellone aggiornato

Il tabellone completo e aggiornato dei sedicesimi dei Mondiali 2026 con gli accoppiamenti tra prime, seconde e terze classificate.
Tutte le partite della prima fase ad eliminazione diretta.
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Il tabellone completo e aggiornato dei sedicesimi dei Mondiali 2026 con gli accoppiamenti tra prime, seconde e terze classificate.
Tutte le partite della prima fase ad eliminazione diretta.
Su 48 nazionali partecipanti, ne passano ai sedicesimi 32: le prime due classificate di ognuno dei 12 giorni più le otto migliori terze.
Soltanto otto prime classificate affronteranno le migliori terze, mentre le altre quattro affronteranno quattro seconde e le restanti seconde si sfideranno tra di loro.
PARTE SINISTRA
Germania-Terza Gruppo A/B/C/D/F (73)
Prima Gruppo I-Terza Gruppo C/D/F/G/H (74)
Sudafrica-Canada (75)
Olanda-Marocco (76)
Seconda Gruppo K-Seconda Gruppo L (77)
Prima Gruppo H-Seconda Gruppo J (78)
Stati Uniti-Bosnia (79)
Prima Gruppo G-Terza Gruppo A/E/H/I/J (80)
PARTE DESTRA
Brasile-Giappone (81)
Costa d'Avorio-Seconda Gruppo I (82)
Messico-Terza Gruppo C/E/F/H/I (83)
Prima Gruppo L-Terza Gruppo E/H/I/J/K (84)
Argentina-Seconda Gruppo H (85)
Australia-Seconda Gruppo G (86)
Svizzera-Terza Gruppo E/F/G/I/J (87)
Prima Gruppo K-Terza Gruppo D/E/I/J/L (88)
PARTE SINISTRA
Vincente partita 74 - Vincente partita 77
Vincente partita 73 - Vincente partita 75
Vincente partita 83 - Vincente partita 84
Vincente partita 81 - Vincente partita 82
PARTE DESTRA
Vincente partita 76 - Vincente partita 78
Vincente partita 79 - Vincente partita 80
Vincente partita 86 - Vincente partita 88
Vincente partita 85 - Vincente partita 87