Sassuolo-Cagliari 2-1, pagelle e tabellino: Pinamonti si accende, Berardi e Laurienté non incidono, Esposito non basta, Obert spreca

Al Sassuolo basta un tempo per ribaltare il match e assicurarsi i tre punti. La squadra allenata da Grosso inizia male, con il Cagliari che gestisce il match per tutto il primo tempo e trova il vantaggio con il rigore realizzato da Esposito. Nella ripresa però arriva la reazione dei neroverdi, che prima pareggiano con Garcia e poi trovano il goal vittoria con Pinamonti.

Fin da subito il Cagliari dimostra maggiore piglio e voglia di provare a gestire l’incontro. Al 26’, Folorunsho crossa al centro dell’area, Sebastiano Esposito si inserisce con i tempi giusti, ma l’intervento di Idzes sventa il pericolo. Il difensore del Sassuolo tocca però con una mano, come ravvisato dal controllo VAR. Calcio di rigore che Sebastiano Esposito trasforma alla mezzora. Poco dopo il Cagliari ha l’occasione per raddoppiare: grande azione di Palestra sulla destra che mette al centro per Adopo, il centrocampista rossoblù però viene anticipato dal suo compagno Esposito che spreca una grande chance.

Nella ripresa il Sassuolo ristabilisce subito la parità. Calcio d’angolo per i neroverdi, Mina respinge di testa, sulla respinta c’è Garcia che calcia con precisione da fuori area: palla all’angolino e Caprile battuto per l’1-1 al 50’. Dieci minuti più tardi Koné spreca dall’interno dell’area calciando malissimo. Al 65’ rivede il Cagliari: cross di Palestra dalla destra e colpo di testa di Deiola che termina però alto. Al 69’ il Cagliari trova il goal con Lipani, ma la rete viene giustamente annullata per fuorigioco. Al 78’ il Sassuolo la ribalta: Bakola serve Pinamonti che è bravissimo a proteggere la palla, girarsi e calciare in rete per il goal del 2-1. In pieno recupero il Cagliari ha una clamorosa occasione con Obert, che però calcia alto da pochi metri e con la porta vuota dopo l’errore in uscita di Caprile.