Come si spiega Roma-Real Madrid e cosa manca per vincere queste partite (e non perderle)

Certo è che ad aggravare la difficile serata della Roma ci hanno pensato gli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala: anche perché bisognerà capire meglio quali saranno le loro condizioni da qui in avanti. Se dovranno fermarsi o meno. Se la partita contro il Real Madrid avrà delle ulteriori anche scorie in questo senso.

Il francese ha avuto un problema ai flessori, l'argentino un risentimento muscolare. Andranno valutati: ma non si può certo dire che tutto questo non abbia inciso sul prosieguo del match, considerando anche i cambi di Gian Piero Gasperini.