Come si spiega Roma-Real Madrid e cosa manca per vincere queste partite (e non perderle)

Quando Donyell Malen spedisce in rete il pallone del 3-1, più di qualcuno all'Olimpico (e non) ha iniziato a pensare che dopo diversi anni intrisi di "se", "ma" e condizioni varie il destino, il fato legato al calcio, avesse deciso di regalare alla Roma una notte da sogno. E invece no: altra buona dose di delusione in formato sferico.
Degli effetti della sconfitta rifilata dal Real Madrid di José Mourinho si parlerà più avanti, proprio come si fa con gli infortuni gravi, quelli profondi: gli strappi dell'anima vanno valutati attentamente.
Quelli fisici, invece, fanno da sfondo a una partita che i giallorossi di Gian Piero Gasperini erano riusciti a indirizzare e che, poi, è sfuggita di mano proprio come avvenuto contro l'Inter in Serie A. Per questo si può parlare di "recidiva". Per questo la sconfitta contro i Blancos va pesata in maniera approfondita.