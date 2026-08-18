Il Bournemouth si appresta a vivere la stagione più entusiasmante della sua storia. Le Cherries hanno chiuso al sesto posto nel 2025/26, il miglior piazzamento in campionato mai ottenuto dal club, conquistando per la prima volta in assoluto la qualificazione alle competizioni europee dopo una straordinaria serie di partite senza sconfitte nella seconda metà della stagione.

Questo successo ha portato cambiamenti. Andoni Iraola è andato al Liverpool dopo tre stagioni trasformative sulla costa meridionale, con Marco Rose arrivato per prendere in mano una rosa che ora deve dividersi tra Premier League ed Europa League. Aggiungendo la continua espansione del Vitality Stadium, non c'è mai stato un momento migliore per essere al Dean Court.

Con la domanda ai massimi storici e il Vitality ancora tra gli impianti più piccoli della Premier League, i biglietti sono più difficili da trovare che mai. Lasciate che GOAL vi guidi nel processo per assistere a una partita del Bournemouth in questa stagione.

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Quali sono le prossime partite dell'AFC Bournemouth?

Qui sotto trovate le prossime partite di Premier League del Bournemouth per la stagione 2026/27:

Data Partita Stadio Biglietti Dom 23 ago 2026 Manchester City vs AFC Bournemouth Etihad Stadium, Manchester Biglietti Sab 29 ago 2026 AFC Bournemouth vs Everton Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti Sab 5 set 2026 Newcastle United vs AFC Bournemouth St James' Park, Newcastle Biglietti Sab 12 set 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti Dom 20 set 2026 AFC Bournemouth vs Liverpool Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti Sab 10 ott 2026 Chelsea vs AFC Bournemouth Stamford Bridge, Londra Biglietti Sab 21 nov 2026 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti Sab 12 dic 2026 Arsenal vs AFC Bournemouth Emirates Stadium, Londra Biglietti Sab 26 dic 2026 AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti Sab 2 gen 2027 AFC Bournemouth vs Aston Villa Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti Mer 6 gen 2027 Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth Amex Stadium, Brighton Biglietti

In questa stagione il Bournemouth disputa anche l'Europa League, con la fase campionato in programma da settembre fino a fine gennaio, aggiungendo così al calendario una serie di notti europee al Vitality Stadium.

Come acquistare i biglietti dell'AFC Bournemouth 2026/27?

Il modo più accessibile per acquistare i biglietti del Bournemouth è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati per partite in casa e in trasferta senza bisogno di punti fedeltà o di una cronologia di acquisti.

Il Bournemouth assegna i biglietti per le partite tramite il sistema Cherries Points, un meccanismo che dà priorità ai tifosi in base al numero di partite acquistate in precedenza. I punti si accumulano nel tempo, il che significa che i sostenitori più recenti restano in fondo alla coda, e solo in occasioni limitate le partite arrivano a una vera vendita generale in cui chiunque può acquistare.

Con la capienza più bassa della Premier League e il calcio europeo che spinge la domanda più in alto che mai, questo sistema lascia fuori la maggior parte dei tifosi. StubHub elimina completamente questa barriera. Non ci sono punti da accumulare né periodi di qualificazione, quindi potete consultare le inserzioni per qualsiasi partita, confrontare i posti in tutto lo stadio e acquistare in pochi minuti, il che lo rende l'opzione di riferimento per i biglietti last minute e per i visitatori che si recano nel Dorset per una partita specifica.

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Quanto costano i biglietti dell'AFC Bournemouth?

I prezzi del Bournemouth seguono la domanda attraverso tre categorie, dalla Categoria A per le partite di cartello fino alla Categoria C, con prezzi di listino per gli adulti che recentemente sono andati da circa £42 a £59 a seconda del settore.

Per le partite di Categoria A, i posti adulti più economici sono stati nel Family Stand a circa £42, salendo poi al North e South Stands a circa £45, East Outer a £46, Main Outer a £51, East Centre a £52 e Main Centre a £59. Le riduzioni sono in genere di alcune sterline in meno in ogni settore, con biglietti junior a partire da circa £11.

Su StubHub, i prezzi seguono la domanda in tempo reale anziché categorie fisse. Le visite di Liverpool, Tottenham e Aston Villa saranno nella fascia premium in questa stagione, mentre le partite di categoria inferiore offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Lo schema è costante in uno stadio così piccolo: i posti più economici finiscono per primi, quindi chi acquista in anticipo fa l'affare migliore.

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Cosa aspettarsi dall'AFC Bournemouth nel 2026/27?

Il Bournemouth inizia il 2026/27 come un autentico club europeo per la prima volta, dopo un sesto posto che ha rappresentato la miglior stagione della sua storia.

Marco Rose eredita una rosa trasformata da Iraola in una delle squadre più aggressive e spettacolari della divisione, e ora la sfida è mantenere quel livello in due competizioni con una rosa ridotta e uno stadio ancora più piccolo. Nelle ultime stagioni sono arrivate vittorie casalinghe contro Arsenal, Manchester City e Tottenham, prova del fatto che il Vitality resta una delle trasferte più scomode d'Inghilterra nonostante le sue dimensioni.

Il calendario casalingo offre molto. Il Liverpool arriva a settembre per il primo ritorno di Iraola sulla costa meridionale, il Tottenham arriva nel Boxing Day e per la prima volta in assoluto arrivano notti europee al Dean Court. Per i tifosi che vogliono vedere le Cherries al meglio, questa è la stagione giusta per esserci.

Qual è la storia del Vitality Stadium?

Il Vitality Stadium, precedentemente noto come Dean Court, è uno stadio di calcio a Boscombe, alla periferia di Bournemouth, ed è la casa dell'AFC Bournemouth dal 1910.

Da tempo è lo stadio più piccolo della Premier League, con una capienza di circa 11.300 posti, dopo essere stato completamente ricostruito nel 2001 con il campo ruotato di novanta gradi rispetto alla sua posizione originaria. Originariamente riqualificato come stadio su tre lati con una capienza di 9.600 posti, nel 2005 furono aggiunti posti a sedere all'estremità sud, che non era stata sviluppata.

Adesso però le cose stanno cambiando. Invece di costruire uno stadio completamente nuovo, il club si è impegnato a riqualificare il Vitality per fasi, con una nuova tribuna sud che sostituirà la struttura temporanea e con l'obiettivo a lungo termine di espandere la capienza verso quota 20.000 e potenzialmente oltre, il tutto senza chiudere lo stadio. L'impianto ha inoltre ospitato diverse partite internazionali dell'Inghilterra Under 21 e incontri che hanno coinvolto la nazionale femminile inglese.