Il Nottingham Forest è diventato una delle squadre più piacevoli da vedere in Premier League, e il City Ground ha ritrovato quell’atmosfera che un tempo lo rendeva uno degli stadi più temuti d’Europa. Ora, sotto la guida di Vitor Pereira, il tecnico portoghese arrivato per assumere l’incarico sulle rive del Trent, il club si appresta a iniziare un’altra stagione nella massima serie con aspettative più alte di quanto non lo siano state da decenni.

Il calendario casalingo 2026/27 è di alto livello. Il Leeds United apre la stagione al City Ground, l’Arsenal fa visita a ottobre e Manchester City e Chelsea arrivano entrambi a Nottingham a novembre, regalando ai tifosi tre grandi appuntamenti prima di Natale.

Quindi, come si acquista un biglietto di Premier League per vedere il Nottingham Forest in azione? Lascia che GOAL ti illustri le opzioni per il 2026/27, compreso dove trovare i biglietti e quanto costeranno.

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Quali sono le prossime partite del Nottingham Forest?

Di seguito puoi trovare le prossime partite di Premier League del Nottingham Forest per la stagione 2026/27:

Data Partita Stadio Biglietti sab 22 ago 2026 Nottingham Forest vs Leeds United City Ground, Nottingham Biglietti sab 29 ago 2026 Liverpool vs Nottingham Forest Anfield, Liverpool Biglietti sab 5 set 2026 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur City Ground, Nottingham Biglietti sab 12 set 2026 Aston Villa vs Nottingham Forest Villa Park, Birmingham Biglietti sab 19 set 2026 Nottingham Forest vs Coventry City City Ground, Nottingham Biglietti sab 10 ott 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, Londra Biglietti sab 17 ott 2026 Nottingham Forest vs Arsenal City Ground, Nottingham Biglietti sab 24 ott 2026 Ipswich Town vs Nottingham Forest Portman Road, Ipswich Biglietti sab 31 ott 2026 Brentford vs Nottingham Forest Gtech Community Stadium, Londra Biglietti sab 7 nov 2026 Nottingham Forest vs Manchester City City Ground, Nottingham Biglietti sab 21 nov 2026 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti sab 28 nov 2026 Nottingham Forest vs Chelsea City Ground, Nottingham Biglietti mer 2 dic 2026 Hull City vs Nottingham Forest MKM Stadium, Hull Biglietti sab 5 dic 2026 Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion City Ground, Nottingham Biglietti

Come acquistare i biglietti del Nottingham Forest 2026/27?

Il modo più accessibile per acquistare i biglietti del Nottingham Forest è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati sia per le partite in casa sia per quelle in trasferta, senza bisogno di abbonamento o punti fedeltà.

I biglietti per il City Ground vengono messi in vendita a fasi: prima agli abbonati, poi ai membri classificati in base ai punti fedeltà accumulati con gli acquisti precedenti, e infine in vendita libera se resta ancora qualcosa. Con una capienza di circa 30.700 posti e una domanda ai livelli più alti degli ultimi anni, le sfide più importanti raramente arrivano a quest’ultima fase.

StubHub elimina completamente questi ostacoli. Non c’è alcun periodo di attesa, nessun punto da accumulare e non è richiesto alcuno storico di acquisti. Puoi consultare le offerte per qualsiasi partita, confrontare i posti in ogni settore e acquistare in pochi minuti, il che lo rende l’opzione realistica per chiunque cerchi un biglietto all’ultimo momento o visiti Nottingham per una partita specifica.

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Quanto costano i biglietti del Nottingham Forest?

I biglietti per le partite del Nottingham Forest vanno in genere da circa £33 a £60 al prezzo nominale, con prezzi che variano in base alla posizione del posto, all’avversario e alla partita.

Su StubHub, i prezzi riflettono la domanda in tempo reale piuttosto che categorie fisse. Le partite contro squadre neopromosse e di metà classifica come Coventry City e Brighton rappresentano il miglior rapporto qualità-prezzo dell’autunno, mentre Arsenal, Manchester City e Chelsea al City Ground hanno i prezzi più alti del periodo.

Lo schema è costante: i posti più economici per le partite più importanti spariscono per primi, quindi prima inizi a cercare, migliore sarà il prezzo e più ampia sarà la scelta.

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Qual è la storia del City Ground?

Il City Ground è uno stadio di calcio sulle rive del fiume Trent a Nottingham ed è la casa del Nottingham Forest dal 1898, con una capienza di circa 30.700 posti.

Lo stadio ha ospitato partite di Euro 1996 ed è da tempo al centro di piani di riqualificazione, comprese proposte per espandere la capienza verso i 38.000 posti attraverso una nuova Peter Taylor Stand e posti aggiuntivi nella Bridgford End. La sua posizione sul fiume, le tribune ravvicinate e la vicinanza a Trent Bridge ne fanno uno dei contesti da partita più caratteristici del calcio inglese.

Come arrivo al City Ground?

I parcheggi attorno al City Ground sono molto limitati, quindi il modo migliore per arrivare è il treno fino alla stazione ferroviaria di Nottingham, che si trova a pochi passi dallo stadio.

Lo stadio è servito anche da servizi aggiuntivi di autobus e tram nei giorni delle partite, se preferisci non percorrere a piedi l’intero tragitto. Ci sono diversi hotel e opzioni di alloggio attorno al City Ground e in tutta Nottingham, e i collegamenti della città rendono assolutamente praticabile anche soggiornare più lontano.