I biglietti del Fulham per il 2026/27 sono già in vendita per la quinta stagione consecutiva dei Cottagers in Premier League, e si comincia col botto: derby dell'ovest di Londra contro il Chelsea al Craven Cottage lunedì 24 agosto. È una nuova era sulle rive del Tamigi, con Alvaro Arbeloa in panchina dopo l'addio di Marco Silva al Benfica al termine di cinque anni alla guida del club, e con nuovi arrivi tra cui Gonzalo Garcia e Shea Charles per rinfrescare la rosa.

Dopo due undicesimi posti consecutivi, i tifosi riempiranno il Craven Cottage per vedere se Arbeloa riuscirà a portare il Fulham più in alto in classifica, con il Brighton in visita nel Boxing Day e l'Arsenal in arrivo il 30 dicembre. GOAL vi spiega dove acquistare i biglietti del Fulham, quanto costano e tutte le partite casalinghe di questa stagione.

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Prossime partite del Fulham 2026/27 al Craven Cottage

Di seguito l'elenco completo e confermato delle partite casalinghe del Fulham al Craven Cottage per la stagione 2026/27:

Data Partita Competizione Biglietti Lun 24 ago Fulham-Chelsea Premier League Biglietti Sab 5 set Fulham-Crystal Palace Premier League Biglietti Sab 19 set Fulham-Manchester United Premier League Biglietti Sab 17 ott Fulham-Hull City Premier League Biglietti Sab 7 nov Fulham-Newcastle United Premier League Biglietti Sab 28 nov Fulham-Bournemouth Premier League Biglietti Sab 12 dic Fulham-Brentford Premier League Biglietti Sab 26 dic Fulham-Brighton & Hove Albion Premier League Biglietti Mer 30 dic Fulham-Arsenal Premier League Biglietti Mer 6 gen Fulham-Tottenham Hotspur Premier League Biglietti Sab 23 gen Fulham-Aston Villa Premier League Biglietti Sab 6 feb Fulham-Manchester City Premier League Biglietti Mer 10 feb Fulham-Nottingham Forest Premier League Biglietti Sab 27 feb Fulham-Leeds United Premier League Biglietti Sab 20 mar Fulham-Liverpool Premier League Biglietti Sab 17 apr Fulham-Sunderland Premier League Biglietti Sab 1 mag Fulham-Everton Premier League Biglietti Sab 8 mag Fulham-Ipswich Town Premier League Biglietti Dom 23 mag Fulham-Coventry City Premier League Biglietti

Le date provengono dalla pubblicazione ufficiale del calendario della Premier League e gli orari di calcio d'inizio vengono confermati poche settimane prima di ogni giornata una volta effettuate le scelte televisive, quindi controllate sempre prima di mettervi in viaggio. Le date delle coppe, inclusa una partita casalinga di EFL Cup contro l'AFC Wimbledon, saranno aggiunte non appena verranno confermate.

Come comprare i biglietti del Fulham 2026/27?

Il modo migliore per comprare i biglietti del Fulham al prezzo nominale è attraverso il portale ufficiale del club, dove i posti vengono messi in vendita in tre fasi: prima agli abbonati, poi ai membri del club in base ai punti fedeltà e infine al pubblico nella vendita generale, anche se le partite più importanti raramente arrivano fino a quel punto. Gli abbonamenti garantiscono l'ingresso a tutte le partite casalinghe di campionato più la priorità per le gare di coppa, ma per i nuovi tifosi sono esauriti e l'unica strada è la lista d'attesa.

Per tutti gli altri, StubHub è l'opzione più realistica, con biglietti per ogni partita casalinga del Fulham, comprese le gare riservate ai membri e quelle esaurite, con prezzi di rivendita a partire da circa 53 euro e ogni acquisto coperto dalla garanzia FanProtect. I biglietti per il settore ospiti funzionano in modo simile: il club li vende prima agli abbonati in ordine di arrivo, e le piattaforme di rivendita raccolgono il resto.

Per un'esperienza premium nel giorno della partita, i pacchetti hospitality possono essere prenotati tramite il sito ufficiale del club, dal Johnny Haynes e i Thameside Superboxes con buffet, bevande incluse e posti sul balcone, fino al Chairman's Lounge con servizio silver service accanto alle leggende del club, e all'esperienza gastronomica pre-partita fuori sede al Fulham Palace. Le opzioni sono limitate e una richiesta non garantisce un posto, quindi conviene registrare il proprio interesse in anticipo per le partite più importanti.

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Quanto costano i biglietti del Fulham 2026/27?

Il Fulham resta tra i biglietti di Premier League più accessibili di Londra. I prezzi nominali per il giorno della partita al Craven Cottage variano in base alla posizione del posto, all'avversaria e al periodo della stagione, e di recente sono stati strutturati come segue:

Categoria Adulto Senior Studente Junior Hammersmith £35,00 £30,00 £30,00 £15,00 Putney Home £35,00 £30,00 £30,00 £15,00 Johnny Haynes E+F £50,00 £45,00 £45,00 £25,00 Johnny Haynes Other £40,00 £35,00 £35,00 £15,00

Sul mercato della rivendita, i biglietti del Fulham sono stati messi in vendita a partire da circa 53 euro per le partite meno richieste, con aumenti netti per il derby contro il Chelsea, il Boxing Day contro il Brighton e le visite di Arsenal, Liverpool e delle due squadre di Manchester. Confrontate tutto ciò che è attualmente disponibile su StubHub prima che i prezzi salgano con l'avvicinarsi del giorno della partita.

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Tutto quello che c'è da sapere sul Craven Cottage

Il Craven Cottage è uno degli stadi più ricchi di storia del calcio inglese, casa del club londinese più antico ad aver militato nella massima serie e famoso per la sua posizione sul fiume, sulle rive del Tamigi, per lo storico Johnny Haynes Stand e per il Riverside Stand appena ristrutturato, che ha modernizzato lo stadio mantenendone però il fascino d'altri tempi. Il Fulham non ha mai vinto un trofeo importante, chiudendo da finalista l'FA Cup del 1975 e l'Europa League del 2010, quindi ogni stagione al Cottage porta con sé la speranza di mettere finalmente fine a questa attesa.

Arrivarci è più semplice con i mezzi pubblici, visto che i parcheggi attorno allo stadio sono fortemente limitati. Putney Bridge, Hammersmith e Fulham Broadway della metropolitana di Londra servono tutte lo stadio, insieme a Putney sulla National Rail e agli autobus del giorno della partita da Kingston, Putney e Hammersmith. Se volete dare un'occhiata più da vicino oltre al giorno della partita, le visite guidate dello stadio si svolgono in inglese, spagnolo e portoghese a partire da circa 22 sterline, includendo il tunnel dei giocatori, gli spogliatoi, il bordo campo e il famoso balcone del Cottage.

Con un derby alla prima giornata, una nuova era in panchina e le visite nel periodo festivo di Brighton e Arsenal, il Craven Cottage sarà richiestissimo per tutta la stagione. Assicuratevi oggi i vostri biglietti del Fulham 2026/27 su StubHubprima che le partite più importanti vadano esaurite.