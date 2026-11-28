Dopo un decennio di assenza, l'Hull City è finalmente tornato in Premier League. Acquistando i biglietti, potrai vederlo giocare dal vivo in questa stagione.

I tifosi dell'Hull City sono ancora entusiasti per la vittoria della loro squadra contro il Middlesbrough nella finale dei playoff di Championship a Wembley, a maggio, e l'entusiasmo è proseguito nella nuova stagione.

La squadra di Sergej Jakirović ha offerto prestazioni convincenti in casa, tra cui il 2-0 sul Manchester United nella partita d'esordio stagionale e il recente 2-0 contro il Brighton. Ha mostrato anche tenacia in trasferta, una qualità che dovrà conservare nel corso della stagione per evitare la temuta retrocessione.

Qui GOAL ti fornisce tutte le ultime informazioni sui biglietti per le partite dell'Hull City: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite dell'Hull City

Data e ora Partita Biglietti Stadio Domenica 29 novembre (ore 14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park (trasferta) Mercoledì 2 dicembre (ore 20:00) Hull City-Nottingham Forest Biglietti MKM Stadium (casa) Sabato 5 dicembre (ore 15:00) Bournemouth-Hull City Biglietti Vitality Stadium (trasferta) Sabato 12 dicembre (ore 15:00) Hull City-Tottenham Hotspur Biglietti MKM Stadium (casa) Sabato 19 dicembre (ore 15:00) Manchester City-Hull City Biglietti Etihad Stadium (trasferta) Sabato 26 dicembre (ore 17:30) Hull City-Liverpool Biglietti MKM Stadium (casa) Martedì 29 dicembre (ore 19:30) Hull City-Leeds United Biglietti MKM Stadium (casa) Sabato 2 gennaio (ore 15:00) Sunderland-Hull City Biglietti Stadium of Light (trasferta) Martedì 5 gennaio (ore 19:30) Nottingham Forest-Hull City Biglietti City Ground (trasferta) Sabato 16 gennaio (ore 15:00) Hull City-Arsenal Biglietti MKM Stadium (casa) Sabato 23 gennaio (ore 15:00) Ipswich Town-Hull City Biglietti Portman Road (Ipswich) Domenica 31 gennaio (ore 14:00) Hull City-Crystal Palace Biglietti MKM Stadium (casa)

Come acquistare i biglietti dell'Hull City

Puoi acquistare i biglietti ufficiali dell'Hull City tramite il portale eTicketing del club, chiamando la biglietteria oppure recandoti di persona alla biglietteria. Chi possiede un abbonamento stagionale e i soci possono anche mettere in vendita i propri posti per le partite casalinghe esaurite seguendo la guida ufficiale dell'Hull City al Ticket Exchange.

Di norma, i biglietti vengono messi in vendita in fasi successive:

Accesso prioritario : i soci con un'iscrizione attuale o attiva possono acquistare i posti prima dell'eventuale vendita generale.

: i soci con un'iscrizione attuale o attiva possono acquistare i posti prima dell'eventuale vendita generale. Vendita generale: viene aperta solo se restano posti dopo la chiusura delle fasi riservate ai soci e agli abbonati. Per le partite di Premier League più richieste, i biglietti si esauriscono spesso durante le fasi prioritarie.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite dell'Hull City sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti dell'Hull City?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite al MKM Stadium partono da 30 sterline per gli adulti, 16 sterline per le categorie agevolate e 8 sterline per i ragazzi. Il prezzo esatto dipende dalla categoria della partita, legata al richiamo dell'avversario, e dalla zona dello stadio in cui si trova il posto.

Le partite sono suddivise nelle categorie A, B e C. Gli incontri più richiesti, come quelli contro le «Big Six», rientrano nella categoria A, mentre quelli di minor richiamo sono di categoria C.

Le tariffe base più economiche, come quelle indicate sopra, sono sempre calcolate sui prezzi della Zona 1 per una partita di categoria C. I prezzi aumentano in base alla categoria dell'incontro e al settore scelto.

Settori e zone dello stadio

Il MKM Stadium ha una struttura continua ad anello con un solo livello di tribune, fatta eccezione per la West Stand, che ne ha due. Lo stadio è suddiviso in diverse fasce di prezzo:

Chris Chilton East Stand : una tribuna a un solo livello che si estende lungo il campo. I settori centrali offrono una visuale privilegiata dalla linea laterale, mentre nell'angolo sud-est si trovano aree con posti in piedi in sicurezza, apprezzate dai tifosi di casa più calorosi.

: una tribuna a un solo livello che si estende lungo il campo. I settori centrali offrono una visuale privilegiata dalla linea laterale, mentre nell'angolo sud-est si trovano aree con posti in piedi in sicurezza, apprezzate dai tifosi di casa più calorosi. West Stand : la parte più imponente dello stadio. Il livello inferiore ospita le panchine dei giocatori, gli spazi per i media e le suite hospitality di alto livello. Il secondo livello sopraelevato (Upper West) è il più costoso dello stadio grazie alla vista panoramica.

: la parte più imponente dello stadio. Il livello inferiore ospita le panchine dei giocatori, gli spazi per i media e le suite hospitality di alto livello. Il secondo livello sopraelevato (Upper West) è il più costoso dello stadio grazie alla vista panoramica. North Stand : ospita tradizionalmente i tifosi di casa, in particolare i gruppi più rumorosi nei settori N1–N5.

: ospita tradizionalmente i tifosi di casa, in particolare i gruppi più rumorosi nei settori N1–N5. South Stand : il settore riservato alle famiglie. I posti in quest'area non sono assegnati e i prezzi sono tra i più accessibili dello stadio.

: il settore riservato alle famiglie. I posti in quest'area non sono assegnati e i prezzi sono tra i più accessibili dello stadio. Settore ospiti: i tifosi ospiti sono sistemati nell'angolo nord-est, che comprende circa 1.105 posti in piedi in sicurezza.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sul MKM Stadium

Il MKM Stadium è un'iconica struttura polivalente per eventi sportivi e spettacoli situata a Kingston upon Hull, in Inghilterra. Noto per la sua particolare architettura contemporanea, ospita sia il calcio sia il rugby a 13.

Lo stadio fu concepito alla fine degli anni Novanta, quando l'amministrazione comunale di Hull vendette alcune quote di Kingston Communications e utilizzò il ricavato per finanziare un impianto all'avanguardia. Costato 44 milioni di sterline, fu costruito in soli 14 mesi prima dell'inaugurazione ufficiale nel dicembre 2002.

Lo stadio è la casa di due importanti club, trasferitisi dai loro impianti storici ormai datati:

Hull City A.F.C. (Hull City), squadra di calcio trasferitasi dal Boothferry Park

(Hull City), squadra di calcio trasferitasi dal Boothferry Park Hull FC (Hull FC), squadra di rugby a 13 trasferitasi dal The Boulevard

Momenti memorabili al MKM Stadium

La partita inaugurale (dicembre 2002) : l'Hull City sconfisse il Sunderland 1-0 in amichevole, conquistando il «Raich Carter Trophy», istituito per l'occasione. Steve Melton segnò il primo gol nella storia dello stadio.

: l'Hull City sconfisse il Sunderland 1-0 in amichevole, conquistando il «Raich Carter Trophy», istituito per l'occasione. Steve Melton segnò il primo gol nella storia dello stadio. Il debutto in Premier League (2008) : dopo la promozione nella massima serie, le prime partite casalinghe in Premier League divennero leggendarie, tra cui la celebre vittoria per 3-1 sul Liverpool.

: dopo la promozione nella massima serie, le prime partite casalinghe in Premier League divennero leggendarie, tra cui la celebre vittoria per 3-1 sul Liverpool. La battaglia degli 11 uomini (2003): la prima partita dell'Hull FC nello stadio fu un incontro di Challenge Cup contro l'Halifax. Nonostante l'espulsione di due giocatori dell'Hull, la squadra rimasta in 11 conquistò una memorabile vittoria per 24-16.

Ampliamento futuro: la struttura dello stadio è stata progettata da Arup Sport e Miller Partnership in modo da consentire l'aggiunta di un livello superiore sopra la East Stand, che, se necessario, porterebbe la capienza a 34.000 posti senza interventi strutturali complessi.

Record e statistiche dell'Hull City

Fondato nel 1904, l'Hull City Association Football Club (Hull City) vanta una storia affascinante, segnata dalla tenacia nelle serie inferiori, da una spettacolare ascesa alla Premier League nel XXI secolo e da indimenticabili trasferte a Wembley.

Trofei e principali successi del club

Campione della terza divisione inglese (League One / Division Three) : 4 volte

: 4 volte Vincitore dei playoff della seconda divisione inglese (Championship): 3 volte

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Più gol: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Finisce l'attesa di 104 anni (2008)

Dopo oltre un secolo trascorso nelle serie inferiori, l'Hull City raggiunse per la prima volta la massima serie. Dean Windass, idolo locale, segnò uno straordinario gol al volo nel primo tempo della finale dei playoff di Championship a Wembley, assicurando l'1-0 sul Bristol City. Il capitano Ian Ashbee riuscì nell'impresa, divenuta celebre, di guidare il club da capitano in tutte e quattro le divisioni professionistiche.

La finale di FA Cup del 2014 e il debutto europeo

Nel 2014 l'Hull City raggiunse per la prima volta la finale di una coppa importante. Con un avvio travolgente a Wembley, i gol di James Chester e Curtis Davies portarono l'Hull City sul 2-0 contro l'Arsenal nei primi otto minuti. L'Arsenal rimontò e vinse 3-2 ai tempi supplementari, ma quello storico cammino valse all'Hull la prima e unica partecipazione alla UEFA Europa League, nella stagione 2014-15.