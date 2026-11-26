L’Al-Faisaly ospita l’Al Khaleej giovedì 26 novembre 2026 al Majmaah Sports City di Al Majma'ah.

L’ultimo confronto ufficiale tra Al-Faisaly e Al Khaleej risale alla Coppa del Re del gennaio 2019, quando l’Al Khaleej vinse 2-1 dopo i tempi supplementari. L’Al-Faisaly ospiterà la partita al Majmaah Sports City Stadium, con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Al-Faisaly-Al Khaleej, dai canali di vendita ai prezzi.

Quando si gioca Al-Faisaly-Al Khaleej di Saudi Pro League?

Al-Faisaly-Al Khaleej si gioca al Majmaah Sports City di Al Majma'ah giovedì 26 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 15 10 dic 2026 - 09:45 Majmaah Sports City

Come acquistare i biglietti per Al-Faisaly-Al Khaleej di Saudi Pro League?

Ecco le opzioni e i passaggi per acquistare i biglietti della prossima partita di Saudi Pro League tra Al-Faisaly e Al Khaleej:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: In prossimità della partita, consulta i siti ufficiali e i canali social di Al-Faisaly e Al Khaleej: i club annunciano spesso le modalità di vendita e i link diretti per l’acquisto dei biglietti destinati ai tifosi di casa e a quelli ospiti.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare posti nei settori ordinari su piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e rivendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando quelli della vendita primaria sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Al-Faisaly-Al Khaleej di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Ahli:

1. Canali ufficiali dei club

Posti ordinari: In genere costano da 10 a 30 SAR .

In genere costano da . Posti di fascia intermedia e nelle tribune laterali: In genere costano da 40 a 80 SAR .

In genere costano da . Posti VIP e premium: In genere costano da 100 a oltre 250 SAR.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Grintahub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Posti ordinari e nell’anello superiore: Prezzi a partire da 50 a 170 SAR .

Prezzi a partire da . Posti nelle tribune laterali e nei settori centrali: Prezzi da 200 a oltre 500 SAR .

Prezzi da . Pacchetti VIP e hospitality: Prezzi da 1.000 a oltre 1.500 SAR.

Al-Faisaly-Al Khaleej di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Al-Faisaly e Al Khaleej

Nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, l’Al-Faisaly ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando sette goal e subendone otto. Nell’ultima gara ha perso 3-1 contro l’Al Nassr e, in precedenza, era stato sconfitto 3-1 anche dall’Al Ittihad. Il pareggio con l’Al Shabab e lo 0-0 contro l’Al-Ettifaq mostrano che la squadra sa portare a casa risultati, ma il rendimento difensivo resta un problema.

L’Al Khaleej ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone due e perdendone una. Nell’ultima gara è stato sconfitto 4-1 dall’Al Ahli. Prima aveva vinto 3-2 in trasferta contro l’Al Fateh e battuto 2-0 l’Al-Fayha, dimostrando di saper segnare anche fuori casa. Nelle gare precedenti aveva pareggiato 1-1 sia con l’Al-Ettifaq sia con l’Al Nassr, conquistando punti contro avversarie di valore.

Al-Faisaly-Al Khaleej: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale alla Coppa del Re del gennaio 2019, quando l’Al Khaleej batté l’Al-Faisaly 2-1. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l’Al-Faisaly ha vinto due volte, l’Al Khaleej altrettante e una partita è finita in pareggio: storicamente, le due squadre sono in equilibrio.