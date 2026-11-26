L’Al Diriyah ospita l’Al-Fayha giovedì 26 novembre 2026 all’Al-Awwal Park di Riad.

L’Al-Fayha arriva a questa sfida con un’esperienza più consolidata nella massima serie, avendo rafforzato negli ultimi anni la propria presenza nella Saudi Pro League. L’Al Diriyah, invece, ha trascorso gran parte della sua storia fuori dalla massima divisione: per questo, gli incontri ufficiali tra i due club sono estremamente rari.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Al Diriyah-Al-Fayha, dai canali di vendita ai prezzi.

Quando si gioca Al Diriyah-Al-Fayha di Saudi Pro League?

Al Diriyah-Al-Fayha si gioca giovedì 26 novembre 2026 all’Al-Awwal Park di Riad.

1ª Divisione - Game Week 15 10 dic 2026 - 12:30 Al-Awwal Park

Come acquistare i biglietti per Al Diriyah-Al-Fayha di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Al Diriyah-Al-Fayha:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: controlla i siti ufficiali o i portali di vendita dell’Al Diriyah e dell’Al-Fayha. Di norma, i club mettono in vendita i biglietti per le partite casalinghe direttamente tramite i propri portali o i partner ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare tagliandi d’ingresso su piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Diriyah-Al-Fayha di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Diriyah e Al-Fayha:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso generale / posti standard: da 10 a 30 SAR.

da 10 a 30 SAR. Posti di fascia intermedia e lungo le tribune laterali: da 30 a 80 SAR.

da 30 a 80 SAR. Posti premium e servizi VIP: da 100 a 250+ SAR.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come Grintahub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard / categoria 3: da 150 a 400 SAR.

da 150 a 400 SAR. Posti lungo le tribune laterali / premium: da 400 a 1.800+ SAR.

Al Diriyah-Al-Fayha di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al Diriyah e Al-Fayha

L’Al Diriyah arriva a questa partita con risultati altalenanti: nelle ultime cinque gare di Saudi Pro League ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell’incontro più recente ha perso 2-0 contro l’Al Ittihad e, nello stesso periodo, è stato battuto anche 3-0 dall’Al Nassr. L’unico successo, l’1-0 sull’Al Riyadh, resta la nota positiva. Completano il bilancio i pareggi contro l’Al-Taawoun e l’Abha: una serie che mostra una squadra capace di conquistare punti, ma non con continuità.

Anche i risultati dell’Al-Fayha raccontano una storia di incostanza. Nelle ultime cinque partite ha registrato un pareggio, due sconfitte e altri due pareggi, senza ottenere vittorie. Il risultato più recente è il 2-2 contro l’Al Hazem, mentre la sconfitta in campionato contro l’Al Ahli è arrivata per 3-2. Ha segnato in quattro delle ultime cinque gare, ma ha anche subito goal in quattro di esse: una fragilità difensiva a cui Carille dovrà porre rimedio.

Al Diriyah-Al-Fayha: i precedenti recenti

Al momento non sono disponibili i dati relativi agli ultimi cinque confronti diretti tra Al Diriyah e Al-Fayha, quindi non è possibile fornire un riepilogo dei precedenti tra le due squadre.