Comment contacter DAZN Bet : en bref

Canal Détails Disponibilité 💬 Live chat Sur le site (bouton « Chat en direct ») 7j/7, de 11h à 22h 📧 Email Écrire à support@daznbet.fr 24h/24, réponse sous 24h 📄 Email documents Écrire à docs@daznbet.fr 24h/24, réponse différée 📤 Espace joueur Sur le site (rubrique « Vérifier mon compte ») 24h/24 ✉️ Courrier Écrire à DAZNBET - BCFR4 SAS, 29 rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine Réponse sous 3 jours ouvrés #️⃣ Réseaux sociaux Sur X (@DZBTFRANCE)

Sur Instagram (@daznbet_france) Réponse non garantie 📞 Téléphone Pas de hotline -

Le service client DAZN Bet en détail

Le live chat

Tous les jours de 11h à 22h, vous pouvez être mis en contact avec un conseiller via le bouton « Chat en direct » qui figure en bas de chaque page du site. Vous l’ouvrez, vous saisissez votre adresse email et votre message. Comptez entre 30 secondes et deux minutes dans cette tranche horaire. et Ayez sous la main votre identifiant de compte, la date et le montant de l’opération concernée (et une capture du message d’erreur si vous en avez un).

L’email

Il y a deux adresses. support@daznbet.fr reçoit les demandes classiques. docs@daznbet.fr est réservée aux justificatifs, pièce d’identité, justificatif de domicile et RIB, qui atterrissent ainsi directement au service de vérification. Attention : écrivez depuis l’adresse email associé à votre compte, puis rappelez votre identifiant dès la première ligne et joignez vos pièces en PDF lisible. La réponse est sous 24 heures, sans horaires de bureau.

Les réseaux sociaux

DAZN Bet France anime un compte X (@DZBTFRANCE) et un compte Instagram (@daznbet_france). Aucun lien n’y mène depuis le site, il faut donc taper ces handles (identifiants) directement sur les plateformes. Les conditions générales en font un canal de réclamation à part entière, quoiqu’aucun horaire ni délai de réponse ne soit annoncé. À réserver pour les questions générales ou à une promotion mal comprise.

Important :ne communiquez jamais email, identifiants ou coordonnées bancaires dans un message public !

Le centre d’aide

Pour l’heure, pas de FAQ en libre-service chez DAZN Bet, contrairement à la quasi-totalité des opérateurs agréés. Cela dit, pour les questions récurrentes, délais de retrait, documents acceptés ou conditions du bonus ou code promo DAZN Bet, la seule documentation consultable à toute heure reste les conditions générales et le règlement des paris, en bas de page.

Le courrier postal

Un éventuel courrier doit être adressé DAZNBET - BCFR4 SAS, 29 rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine. C’est le canal des réclamations formelles. Datez votre lettre, rappelez votre identifiant de compte et joignez les copies de vos échanges précédents avec le support. Un dossier numéroté est ouvert à réception, quel que soit le canal utilisé (il est conservé six ans après sa clôture).

Le téléphone

Pas de hotline chez DAZN Bet. L’opérateur rejoint sur ce point la majorité du marché, Betclic et Winamax ne décrochant pas davantage. Unibet reste l’une des rares maisons joignables par ce biais. Méfiez-vous enfin des numéros publiés par certains sites tiers, inventés ou obsolètes… Le 09 74 75 13 13 affiché dans le bandeau du site est celui de Joueurs Info Service, la ligne d’aide au jeu responsable.

Le service client DAZN Bet est-il efficace ?

Oui, la réactivité du chat en direct, canal privilégié de l’opérateur, est excellente, avec un conseiller obtenu en moins de deux minutes, parfois en trente secondes. Nous conseillons de passer systématiquement par lui, en gardant l’email pour les dossiers avec pièces jointes.

Commençons par ce qui fonctionne :

Un chat véritablement rapide. Peu de bookmakers tiennent ce tempo, y compris parmi les leaders du marché. Les réponses sont claires et immédiates, y compris sur les sujets qui fâteaux.

Peu de bookmakers tiennent ce tempo, y compris parmi les leaders du marché. Les réponses sont claires et immédiates, y compris sur les sujets qui fâteaux. Des engagements écrits. Réponse sous 24 heures par email, sous 3 jours ouvrés par courrier, dossier numéroté pour chaque réclamation. Les conditions générales chiffrent leurs promesses, ce qui vous donne des repères opposables.

Cela dit, les bémols existent, comme relevés dans notre avis DAZN Bet (3/5 sur ce critère) :

Aucune FAQ. Tout passe forcément par un conseiller, même les questions les plus basiques, à moins de (re)lire les CGU.

Tout passe forcément par un conseiller, même les questions les plus basiques, à moins de (re)lire les CGU. Une application mobile à la traîne. Notée 1,9/5 sur l’App Store et peinant à se bonifier depuis sa sortie en mars 2026, elle dessert l’expérience. Le site mobile, heureusement, fait très bien le travail.

Service client DAZN Bet - FAQ

+ Peut-on joindre DAZN Bet par téléphone ? Non, aucune hotline n’est pour l’heure proposée, un choix similaire à la plupart des bookmakers récents. Le chat en direct reste le moyen le plus sûr d’obtenir une réponse rapide. Attention aux numéros publiés par certains sites tiers, qui ne mènent nulle part, voire pire ! + Quels sont les horaires du live chat ? Le chat est ouvert 7j/7 de 11h à 22h. En dehors de cette plage, l’email (support@daznbet.fr) prend le relais, avec une réponse plutôt rapide, conforme aux 24 heures promises. + DAZN Bet propose-t-il une application mobile ? Oui, sur les deux plateformes. L’application iOS « DAZN Bet Sportsbetting » est disponible sur l’App Store français depuis mars 2026. Une version Android l’a rejointe depuis sur le Google Play Store. Aucun fichier APK n’est proposé en dehors de ces boutiques officielles. + Que faire si ma réclamation reste sans réponse ? Adressez d’abord une réclamation écrite à support@daznbet.fr. Sans réponse satisfaisante sous 20 jours, vous pouvez saisir gratuitement le Médiateur des jeux sur mediateurdesjeuxenligne.fr ou par courrier (Médiateur des jeux - ANJ, 11 boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux), en joignant les copies de vos échanges avec l’opérateur.

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