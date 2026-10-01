Pronostic Grèce vs Pays-Bas 01/10/2026 : un nouveau coup de tonnerre en préparation ?

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que la Grèce ne soit pas sous-estimée après avoir enchaîné deux victoires consécutives en phase de groupes.

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Les meilleurs paris pour Grèce vs Pays-Bas

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Grèce 1-1 Pays-Bas

Pronostic des buteurs : Grèce - Christos Tzolis ; Pays-Bas - Mexx Meerdink

On a peine à croire qu'il s'agit de la première campagne de la Grèce en Ligue des Nations A. Malgré une équipe très jeune, composée de joueurs évoluant aux quatre coins de l'Europe, les Hellènes affichent une belle constance. Après deux journées, l'Ethniki occupe la tête du groupe 2 avec deux victoires en autant de rencontres. Cette position idéale leur ouvre la voie vers les quarts de finale de la compétition.

Le sélectionneur Ivan Jovanovic accomplit un travail remarquable depuis sa prise de fonction à la tête de la Grèce en 2024. C'est de loin la série la plus impressionnante de la sélection grecque depuis des années. Bonne nouvelle pour les Hellènes : ils ont déjà disputé deux de leurs matchs à l'extérieur.

Peu de monde s'attendait à les voir s'imposer face à la Serbie et à l'Allemagne, mais ces résultats ont fait forte impression.

Les Pays-Bas ne prendront rien à la légère en se déplaçant au stade Toumba jeudi soir. L'Oranje évolue désormais sous une nouvelle direction, avec l'ancien milieu du Barça Xavi désormais aux commandes. Il a débuté son mandat par un match nul face à l'Allemagne (1-1) lors de la première journée de la compétition. Il a rapidement décroché sa première victoire en battant la Serbie 2-1 à l'extérieur.

Les Néerlandais abordent cette rencontre à la deuxième place, à deux points de la Grèce. Une victoire ici leur permettrait d'aborder la quatrième journée en tête du groupe et maîtres de leur destin. Cependant, comme on l'a vu la semaine dernière, la Grèce ne doit pas être sous-estimée.

Les effectifs probables pour Grèce vs Pays-Bas

Composition attendue de la Grèce : Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Karetsas, Androutsos, Zafeiris, Tzolis, Pavlidis, Kostoulas

Composition attendue des Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven, Gravenberch, Veerman, Reijnders, Summerville, van Bommel, Meerdink

Une efficacité de chaque côté du terrain

Les deux équipes ont inscrit trois buts chacune lors de leurs deux matchs de Ligue des Nations, soit une moyenne de 1,5 but par 90 minutes. Les Grecs n'ont pas été particulièrement offensifs lors de leurs dernières sorties, mais ils se sont montrés cliniques avec les occasions dont ils ont disposé. Ils ont tenté huit tirs au total et n'en ont cadré qu'un seul face à l'Allemagne. Ce tir unique s'est avéré être le but de la victoire, la Grèce surperformant son xG (buts attendus) de 0,72.

Les visiteurs disposent d'une ligne offensive redoutable, capable de poser des problèmes à n'importe quelle défense. Malheureusement, leur meilleur buteur de cette génération, Cody Gakpo, est sorti blessé face à la Serbie. Brian Brobbey a lui aussi été touché lors de leur entrée en matière face à l'Allemagne. Les Pays-Bas ont tout de même inscrit 12 buts lors de leurs cinq derniers matchs, dont cinq face à la Suède à la Coupe du monde 2026.

Deux des quatre derniers matchs de la Grèce se sont soldés par des buts des deux côtés. De leur côté, les Pays-Bas ont connu le même scénario dans neuf de leurs dix dernières sorties, soit 90 % du temps. En somme, les deux équipes sont suffisamment armées offensivement pour trouver le chemin des filets au moins une fois.

Pronostic 1 Grèce vs Pays-Bas : Total de buts - plus de 2,5 buts à la cote de 1,72 sur Betclic

Meerdink en pleine confiance

La blessure de Brobbey lors du premier match des Pays-Bas a contraint Xavi à se tourner vers son attaquant de deuxième choix. Mexx Meerdink, de l'AZ Alkmaar, a non seulement su combler l'absence de Brobbey, mais il a également montré qu'il pouvait faire la différence. Malgré seulement 55 minutes disputées après son entrée en jeu, Meerdink a été le joueur ayant tenté le plus de tirs de son équipe, avec quatre frappes.

Son xG (buts attendus) ce soir-là s'élevait à 1,22, un chiffre remarquable compte tenu du temps de jeu limité dont il a disposé. Il a certes manqué une grosse occasion, mais il a aussi obtenu trois fautes, le plus grand nombre pour les Pays-Bas dans cette rencontre. Bien qu'il n'ait pas trouvé le chemin des filets ce jour-là, Meerdink a montré lors du match suivant l'ampleur de son impact lorsqu'il est titulaire.

Meerdink a inscrit un doublé face à la Serbie sur cinq tirs tentés, dont trois cadrés. Il a surperformé son xG de 1,30 ce soir-là, ce qui lui a valu le titre d'homme du match. Xavi devrait lui accorder sa confiance face à la Grèce, ce qui en fait notre choix numéro un comme buteur à tout moment jeudi soir.

Pronostic 2 Grèce vs Pays-Bas : Mexx Meerdink buteur à tout moment à la cote de 3,10 sur Betclic

La Grèce, une équipe très difficile à battre

Le sélectionneur grec Ivan Jovanovic a remodelé son équipe et l'a rendue considérablement plus difficile à vaincre. Après une série de cinq matchs sans victoire, l'Ethniki enchaîne désormais deux succès de suite. La plus grande surprise n'est pas tant d'avoir gagné, mais d'avoir battu des équipes bien mieux classées. L'Allemagne, par exemple, se situe 34 places devant elle au classement.

Les visiteurs restent eux aussi invaincus lors de leurs deux derniers matchs, disputés lors de la Coupe du monde. L'Oranje s'est heurté au Maroc, terminant sur un match nul 1-1 après 90 minutes. Trois de leurs six dernières sorties se sont soldées par un partage des points (50 %). L'une d'entre elles était un 2-2 face au Japon, une équipe alors classée 17e mondiale.

Les Pays-Bas affichent historiquement de bons résultats dans cette confrontation. Ils ont remporté six de leurs sept dernières confrontations directes, la Grèce n'en ayant gagné qu'une seule. Compte tenu de la dynamique actuelle de la Grèce et de l'avantage du terrain, les hôtes devraient être en mesure d'éviter la défaite dans cette rencontre.

Pronostic 3 Grèce vs Pays-Bas : 1N2 - match nul à la cote de 3,35 sur Betclic

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