Pronostic Barcelone vs Getafe 10/10/2026 : Yamal pour sceller une victoire tranquille à domicile

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Lamine Yamal inscrive un nouveau but précoce, Barcelone prenant le large dès la première période pour venir à bout de Getafe.

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Les meilleurs paris pour Barcelone vs Getafe

Handicap asiatique - Barcelone (-2) à la cote de 1,70 sur Betclic

Premier buteur - Lamine Yamal à la cote de 4,00 sur Betclic

1ère mi-temps - Barcelone plus de 1,5 but à la cote de 1,91 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 3-0 Getafe

Pronostic des buteurs : Barcelone - Lamine Yamal x2, Karim Adeyemi

Barcelone a abordé la trêve internationale dans une forme étincelante en ce début de saison. Les Blaugranas se sont imposés 3-1 à Séville lors de leur dernière sortie, prolongeant ainsi leur sans-faute depuis le début de la campagne.

La formation de Hansi Flick a également été prolifique, inscrivant 17 buts lors de ses trois derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues.

Getafe se déplacera donc dans la capitale catalane avec de faibles ambitions. L'équipe de Jose Bordalas pointe au milieu du classement, avec deux victoires en sept journées. Une réalisation à la 85e minute de la recrue estivale Ivan Azon a permis d'arracher une victoire importante 1-0 face à Malaga lors du dernier match.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Getafe

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Rodri, Pedri, Adeyemi, Fermin, Yamal, Jesus

Composition attendue de Getafe : Soria, Femenia, Djene, Gudelj, Romero, Mojica, Martin, Mangala, Terrats, Azon, Unal

Le Barça pour s'imposer facilement une nouvelle fois

Avec une moyenne de 4,5 buts par 90 minutes toutes compétitions confondues, l'attaque de Barcelone a été implacable depuis le début de la saison. Les Catalans ont déjà inscrit 31 buts en Liga, soit 13 de plus que n'importe quelle autre équipe. Leurs rivaux domestiques s'inquiéteront du fait que Barcelone dépasse déjà légèrement ses 28,5 xG (buts attendus).

Les hôtes nourrissent des inquiétudes concernant la forme physique de Raphinha à l'approche de cette rencontre. Toutefois, même si le Brésilien ne figure pas dans le onze, ils disposent de nombreuses autres solutions offensives.

Les recrues estivales Gabriel Jesus et Karim Adeyemi ont déjà ouvert leur compteur de buts avec le Barça. Fermin Lopez affiche une contribution à un but toutes les 75 minutes en Liga, tandis que Yamal tourne à plein régime.

Getafe privilégie le registre défensif et ne marque en moyenne que 0,57 but par match en championnat. Los Azulones ont encaissé huit buts sans répondre lors de leurs trois derniers déplacements à Barcelone. Compte tenu de la forme actuelle des hôtes, le marché du handicap asiatique à -2 en faveur de l'équipe de Flick peut se concrétiser.

Pronostic 1 Barcelone vs Getafe : Handicap asiatique - Barcelone (-2) à la cote de 1,70 sur Betclic

Yamal, intenable, pour frapper tôt

Après une Coupe du monde en demi-teinte, Yamal s'est révélé lors des deux derniers mois, tant en club qu'en sélection. Il a déjà inscrit sept buts en sept apparitions en Liga. L'ailier de 19 ans a également marqué quatre buts en autant de matchs avec l'Espagne durant la trêve internationale.

Yamal s'est spécialisé dans les buts précoces. Il a trouvé le chemin des filets dans les 30 premières minutes à trois reprises avec le Barça cette saison. L'ailier a également ouvert le score en moins de six minutes lors de chacune des trois premières journées de l'Espagne en Ligue des Nations.

Avec la participation de Raphinha incertaine et Yamal probablement désigné tireur de penalty, il s'impose comme l'option à privilégier pour ouvrir le score ici. Le prétendant au Ballon d'Or peut faire sauter le verrou, avec une probabilité implicite de 25 %.

Pronostic 2 Barcelone vs Getafe : Premier buteur - Lamine Yamal à la cote de 4,00 sur Betclic

Le Barça pour dominer la première période

La tendance de Yamal à marquer tôt suggère que Getafe pourrait se retrouver sous pression dès l'entame. La formation du sud de Madrid est organisée défensivement, mais elle a perdu deux milieux clés cet été, Mauro Arambarri et Luis Milla. Il semble difficile de rivaliser avec des joueurs comme Rodri et Pedri au cœur du jeu.

Le Barça a livré une première période éblouissante lors de son dernier match à domicile face au Racing Santander. Les Catalans avaient alors tenté 19 tirs et créé neuf grosses occasions en 45 minutes. Ils avaient inscrit quatre buts pour un total impressionnant de 4,47 xG en première période.

Les Catalans ont marqué au moins deux fois avant la pause lors de cinq de leurs six derniers matchs. Flick voudra que son équipe affiche la même intensité dès le coup d'envoi. Dans ce contexte, le marché des plus de 1,5 but en première mi-temps pour Barcelone semble une option solide, avec une probabilité implicite de 52,4 %.

Pronostic 3 Barcelone vs Getafe : 1ère mi-temps - Barcelone plus de 1,5 but à la cote de 1,91 sur Betclic

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