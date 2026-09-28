Cette piste, l’entraîneur creusotin Francis-Henri Graffard la voudra sans doute aussi souple et détrempée que l’an passé. Ce terrain lourd avait avantagé son poulain Daryz (casaque de l’Aga Khan), vainqueur de haute lutte face à la favorite irlandaise Minnie Hauk (Coolmore), dans les toutes dernières foulées.

Sans grande surprise, et au vu de son invincibilité à Longchamp cette saison (il y a enlevé coup sur coup les prix Ganay, Aga Khan IV et Foy), ce mâle bai de quatre ans s’avance en favori des bookmakers. Quels chevaux pour l’empêcher de faire le doublé, inédit depuis une certaine Enable en 2017-2018 ? Voici nos pronostics et les cotes.

Les pronostics de l’expert pour le Prix de l’Arc de Triomphe

Les favoris incontournables

🏇Daryz

Trois fois au départ à Longchamp cette saison, et trois fois vainqueur (de 1 850 à 2 400 m). C’est plutôt loin de Paris qu’il faut aller chercher le seul accroc concédé par Daryz (mâle, 4 ans) cette saison. À Ascot, en juin, il n’a pris « que » la 3e place du Prince of Wales’s Stakes, sur une distance un peu courte pour lui (2 000 m) et un terrain rapide, c’est-à-dire sec et ferme, qu’il n’affectionne guère.

De retour à Longchamp, il a enlevé le Prix Foy, la répétition générale des chevaux d’âge sur le parcours de l’Arc, sans que Mickaël Barzalona, son cavalier attitré, ait eu à sortir la cravache. George Scott, l’entraîneur du deuxième, restait admiratif, son poulain Bay City Roller ayant été « battu par meilleur que lui ce jour-là » selon ses mots.

🏇Maltese Cross

Dans la jeune génération, c’est Maltese Cross (mâle, 3 ans) qui a les faveurs des bookmakers, au point d’être le deuxième favori. Deuxième du Derby d’Epsom en juin, course phare des 3 ans, il a dans la foulée remporté à Longchamp le Grand Prix de Paris, sur la distance de l’Arc, en dépit d’un parcours contrarié.

À York, en août, le poulain que William Haggas prépare à Newmarket, capitale anglaise du galop, a même devancé Christmas Day, son vainqueur d’Epsom, dans le Great Voltigeur. Son entourage a préféré faire l’impasse sur le St Leger (la plus longue des classiques anglaises, sur près de 2 900 m) pour préparer Longchamp, Haggas le trouvant « meilleur à chaque sortie ».

🏇Kalpana

Troisième du marché chez la plupart des bookmakers, Kalpana (femelle, 5 ans) reste sur deux victoires de Groupe 1. Sous les couleurs de Juddmonte, qui furent celles d’Enable, la jument préparée par Andrew Balding a d’abord battu Calandagan dans le King George, le grand rendez-vous de l’été anglais (2 400 m). Ce dernier, élu meilleur cheval du monde en 2025, est privé d’Arc par son statut de hongre.

Kalpana s’est ensuite imposée d’une courte tête dans les Yorkshire Oaks, à York, devant l’outsider Sparan Nua. Son entourage la dit à l’aise sur tous les terrains, même si son jockey Colin Keane la verrait plutôt sur une piste « entre les deux ».

Les outsiders et la spécialité japonaise

🏇🏇Minnie Hauk

Derrière ce trio, Minnie Hauk (femelle, 4 ans) a vu sa cote grimper assez nettement (autour de 21,00, contre 3,25 au départ de l’Arc 2025). La faute à une saison pour l’heure en dents de scie. Si elle a devancé Daryz dans le Prince of Wales’s (2e), elle a en revanche sombré dans le King George (8e, à près de 18 longueurs de Kalpana), avant de terminer 3e, assez loin, des Yorkshire Oaks.

Son entraîneur, qui estime l’avoir fait courir trop près des premiers à Ascot, maintient néanmoins le cap sur l’Arc. La jument compte, rappelons-le, parmi les vedettes d’Aidan O’Brien, qui prépare à Ballydoyle, en Irlande, les chevaux de Coolmore, géant de l’élevage mondial. L’entraîneur irlandais a déjà remporté l’Arc à deux reprises (Dylan Thomas en 2007, Found en 2016).

🏇Thundering On

Elle a remporté les Oaks d’Epsom (l’équivalent anglais de notre Prix de Diane, réservé aux pouliches de 3 ans) en venant de l’arrière, avec 3 longueurs ¾ d’avance à l’arrivée. La pouliche de Joseph O’Brien, ancien jockey de son père Aidan désormais installé à son compte, a retrouvé le chemin de la victoire le 13 septembre dans le Blandford Stakes, au Curragh, en Irlande.

Si elle est confirmée au départ, elle portera le poids le plus léger du peloton (55 kg). Son entourage hésite pour l’heure avec le Prix de l’Opéra, couru le même week-end.

🏇Les chevaux japonais

Le visage le plus familier du public français est celui de Byzantine Dream (mâle, 5 ans), lauréat du Prix Foy 2025, puis parti deuxième favori de l’Arc dans la foulée. Il lui faudra toutefois le terrain rapide qu’il affectionne.

En attendant le jour J et sa météo, les bookmakers lui préfèrent pour le moment Meisho Tabaru et Admire Terra (autour de 26,00).

Reste la star Forever Young (mâle, 5 ans), devenue l’an passé le premier Japonais à remporter la Breeders’ Cup Classic (l’épreuve phare du grand meeting américain de fin de saison). Sa carrière s’est bâtie sur le « dirt » (ces pistes en sable typiques des hippodromes américains), bien loin du gazon de Longchamp, ce qui laisse les bookmakers sceptiques.

Le pronostic de la Rédac : le Ticket type

À ce stade, la rédac fait de Daryz son favori. Elle privilégie un Couplé Placé Daryz + Maltese Cross (gagnant si tous deux terminent parmi les trois premiers). Si cette piste de pari vous intéresse, retenez au moins deux paramètres à analyser avant de valider votre ticket.

D’abord, Daryz rend du poids à la jeune génération. Au galop, rappelons-le, chaque cheval porte un poids réglementaire (le jockey, sa selle et, au besoin, des plombs), plus léger pour les 3 ans et les femelles. Daryz concédera ainsi 4,5 kg à Thundering On : un écart sensible sur 2 400 m. D’où notre préférence pour un pari placé.

Ensuite, le terrain. Le « terrain » est mesuré au pénétromètre (plus le chiffre est élevé, plus la piste est molle). L’an passé, il affichait 4,1 (très souple), avant qu’une pluie fine ne tombe sur le peloton pendant la course. Lors des préparatoires du 6 septembre, la piste ne mesurait que 3,3 (bon souple). Une piste de nouveau détrempée avantagerait Daryz, un sol plus sec servirait plutôt Maltese Cross.

Décryptage des cotes

Comment lire les cotes de l’Arc ?

En France, les paris hippiques relèvent exclusivement du pari mutuel. Vous ne jouez donc pas contre l’opérateur, mais contre les autres parieurs, dont les mises alimentent une masse commune redistribuée aux gagnants.

La cote affichée n’est qu’un rapport probable, susceptible d’évoluer jusqu’au départ.

Miser sur le favori offre davantage de sécurité, mais pour un gain modeste (à une cote de 3, un pari de 10 € rapporte environ 30 €, mise comprise).

Miser sur un outsider offre des chances de succès nettement plus minces, mais pour un rapport potentiellement plus intéressant (à une cote de 21, le ticket rapporterait 210 €).

Comparatif des cotes actuelles

Les opérateurs français n’ouvrent généralement leurs paris sur l’Arc que quelques jours avant la course. Pour l’heure, seuls les marchés anticipés britanniques, à cote fixe, donnent une indication (Daryz autour de 3,00, Maltese Cross autour de 6,50, Kalpana autour de 9,50, relevés du 15 septembre).

Cheval PMU ZEturf Betclic Turf Daryz Kalpana Maltese Cross

Les différents types de paris

Selon le risque que l’on accepte de prendre, notre pronostic peut se décliner en plusieurs paris, du plus prudent au plus spéculatif.

Un Simple Placé sur Daryz. Il suffit que le tenant du titre termine parmi les trois premiers pour que le pari soit gagnant. En contrepartie, le rapport s’annonce faible, le favori attirant une large part des mises.

Un Simple Gagnant sur Daryz. Le pari exige cette fois sa victoire. La cote reste modeste, mais elle rémunère mieux un pronostic pleinement assumé.

Un Couplé Placé Daryz et Maltese Cross. C’est notre ticket type, détaillé plus haut. Le pari est gagnant si les deux chevaux terminent parmi les trois premiers, dans n’importe quel ordre.

Un Tiercé avec Daryz et Maltese Cross en bases. La rédac les complète avec Kalpana, Thundering On et Minnie Hauk, soit trois combinaisons en ordre indifférent (chaque cheval ajouté alourdit la mise, puisqu’il crée de nouvelles combinaisons).

Minnie Hauk en Simple placé, pour qui recherche la cote. Deuxième de l’Arc l’an passé, un retour à son meilleur niveau placerait la jument d’Aidan O’Brien parmi les prétendantes au podium.

Sur quel bookmaker parier pour l’Arc de Triomphe ?

PMU, la référence historique

Le PMU concentre la plus grosse masse de jeu du marché français, ce qui compte en pari mutuel, puisque plus une course attire de mises, plus les rapports se stabilisent. L’opérateur s’appuie aussi sur un réseau d’environ 14 200 points de vente.

L’offre de bienvenue turf sur PMU Play peut atteindre 100 € en e-paris (+ 10 € en crédits supplémentaires) pour les nouveaux inscrits, grâce au code promo PMU HIPPIQUE.

ZEturf, le challenger attractif

ZEturf est une alternative sérieuse au PMU pour les paris hippiques en ligne. Les paris y sont ouverts à des montants volontairement très accessibles (par exemple, 1 € en simple et 0,50 € sur certains paris combinés).

Le bookmaker double le premier dépôt des nouveaux inscrits, jusqu’à 100 € en crédits de jeu (avec le code promo ZEturf TURFGOAL). Les parieurs réguliers profitent aussi du programme de fidélité ZEmiles, qui reverse une part des mises (jusqu’à 4 %).

Betclic Turf, la simplicité du sport

Bien connu des parieurs sportifs pour son application, régulièrement citée comme la meilleure, Betclic propose aussi le turf via son appli séparée Betclic Turf.

Avec le code GOALTURF indiqué à l’inscription, vous retrouvez sur les courses hippiques le même filet de sécurité que sur le sport : votre tout premier pari turf est remboursé s’il est perdu, jusqu’à 100 € en crédits de jeu.

Conclusion

Les 2 400 m de l’Arc offrent presque toujours des courses très tactiques. Habituellement, une course menée tambour battant aura raison de ceux qui partent devant et tendra à bénéficier aux attentistes.

On peut donc s’attendre à ce qu’Aidan O’Brien se choisisse une nouvelle fois un « lièvre » (un équipier sacrifié dont l’unique tâche est d’imposer une allure rapide) qui durcira le rythme au profit de son meilleur représentant (a priori Minnie Hauk).

Autre paramètre, le tirage des stalles. Dévoilé le jeudi 1er octobre au soir, il précisera qui pourra longer la corde, un avantage qui avait pesé lourd l’an passé (les chevaux partis des stalles 1, 2, 3 et 5 avaient enlevé les quatre premières places). Une stalle très extérieure pour Daryz ou Maltese Cross, les forçant à évoluer en épaisseur, fragiliserait notre Couplé.

Quel que soit le pari retenu, misez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre, et fixez-vous une limite avant le départ. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Les paris sont interdits aux mineurs.

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