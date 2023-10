Zlatan Ibrahimovic cash sur Ten Hag, les propos choquants !

Zlatan Ibrahimovic a remis en question la gestion des "grandes stars" par Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho ayant souffert à United.

L'entraîneur néerlandais a été nommé par les Red Devils en 2022, à la recherche de stabilité sur le terrain et sur le banc de touche. La première campagne de Ten Hag à Old Trafford s'est soldée par une victoire en Coupe Carabao et une place dans les quatre premiers, mais elle a également mis fin à la seconde période de Ronaldo dans le football anglais, puisqu'il a été libéré à la suite d'une interview explosive dans laquelle il a admis ne pas avoir de respect pour l'actuel entraîneur de Manchester United.

Ibrahimovic, qui a travaillé sous les ordres de José Mourinho lors de son passage à Manchester, a expliqué à Piers Morgan Uncensored les problèmes rencontrés par un entraîneur qui doit encore s'adapter aux exigences de la vie sous les projecteurs les plus brillants : "Venir de l'Ajax à United comme il l'a fait est une grande différence. J'ai connu les deux clubs. La discipline est différente. L'Ajax est un club talentueux. Ils ont les meilleurs talents dans le club. Il n'y a pas de grandes stars. Quelle est l'expérience de cet entraîneur ? Il arrive à United avec de jeunes talents, c'est une mentalité différente. Là-bas, les joueurs sont censés être de grandes stars. Je ne pense pas que l'on puisse leur accorder le même traitement. Combien de temps accordez-vous à un entraîneur ? Cela dépend des propriétaires, de ce qu'ils veulent, mais si vous écoutez les fans, vous n'avez pas beaucoup de temps parce qu'ils veulent gagner, et je les comprends parce qu'ils sont habitués à gagner et qu'ils veulent continuer à gagner.

L'ailier international anglais Sancho est l'un des autres à s'être brouillé avec Ten Hag, puisqu'il ne fait plus partie de l'équipe première. Ibrahimovic a du mal à comprendre pourquoi de supposées superstars ont du mal à travailler avec un manager toujours à la recherche d'une formule gagnante cohérente. Il a ajouté : "Vous avez besoin d'un plan, vous avez besoin d'un projet à suivre. J'ai l'impression que vous suivez un projet et qu'il s'emballe en un instant à cause des résultats. Soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Mais avec la situation de l'entraîneur, je pense qu'il vit deux situations différentes en ce moment. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Sancho et Cristiano. Quand tout va bien, il y a toujours des erreurs et des problèmes, mais on ne le voit pas parce que nous gagnons.