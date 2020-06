Zidane veut voir Sergio Ramos prendre sa retraite au Real Madrid

L'entraîneur des Merengue estime qu'il n'y a rien de mieux que de voir le défenseur terminer en beauté à Madrid.

Zinedine Zidane pense que le capitaine du , Sergio Ramos, devrait prendre sa retraite à Santiago Bernabeu au milieu des interrogations sur son avenir. Le contrat de Sergio Ramos expire à la fin de la saison 2020-21, date à laquelle il aura 35 ans, et il reste à savoir si le défenseur vedette restera dans la capitale espagnole. Le défenseur espagnol a montré qu'il était loin d'être cramé avec une autre performance inspirante dans la victoire du Real Madrid 2-0 en contre Majorque ce mercredi.

Ramos - qui a porté à neuf buts son total cette saison, devenant le premier défenseur à marquer huit buts ou plus en une seule campagne en depuis Ezequiel Garay en 2006-07 - a marqué un superbe coup franc à la 56e minute pour assurer le retour de Madrid en tête du championnat. "Sergio appartient au Real Madrid en tant que joueur", a ensuite déclaré l'entraîneur madrilène, Zidane, aux journalistes. "Il est ici depuis des années et il devrait prendre sa retraite ici. C'est ce que je pense et je m'y tiendrai."

Vinicius Junior a ouvert le score pour le Real Madrid à la 19e minute au stade Alfredo Di Stefano, où Ramos a fait le break en marquant un coup franc en seconde période. Une quatrième victoire consécutive depuis la pause imposée par le coronavirus a vu le Real Madrid revenir en tête du classement en raison de ses résultats face au . "Nous devons avoir le ballon", a déclaré Zidane. "La configuration n'est pas la chose la plus importante pour moi, c'est plutôt ce que nous faisons sur le terrain avec le ballon. Nous pouvons faire mieux, mais je suis satisfait de ce que j'ai vu et ce que ces joueurs font n'est pas du tout facile.

"Continuer et rester vigilant"

"Cela fait quatre victoires consécutives, mais la caractéristique la plus marquante pour nous aujourd'hui est notre solidité défensive tout au long du match. Nous pouvons nous améliorer à l'avenir et c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous étions un peu fatigués à la fin aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement le Real Madrid, c'est la même chose pour toutes les équipes. C'est une situation étrange, nous sommes de retour à l'entraînement après 60 jours et avec la chaleur et tout. Mais nous devons continuer et tout ce que nous pouvons faire est d'être plus vigilant avec les joueurs, nous voulons continuer à avancer fort", a ajouté le Français.

"Nous sommes tous plus ou moins dans le même bateau. L'important est que ce soit quatre victoires pour nous, mais c'est un mérite pour les joueurs. Nous nous entraînons bien et nous voulons toujours plus. L'attitude des joueurs a été phénoménale, tout comme celle des joueurs qui ne jouent pas autant, et c'est ce qui fait la différence dans les vestiaires. Il nous reste sept finales, les joueurs doivent bien récupérer et continuer avec ce que nous faisons, nous n'avons rien gagné", a conclu Zinedine Zidane.

Gareth Bale, quant à lui, a été titularisé pour la première fois avec le Real Madrid depuis février. Bale, malgré son travail acharné, n'a pas réussi à impressionner face à Majorque, menacé par la relégation. "Nous sommes satisfaits de ce que nous faisons et Gareth est un joueur important, il l'a toujours montré", a déclaré Zidane. "L'important est de jouer comme nous jouons. Les joueurs changent, mais l'important est que la dynamique ne change pas. Comme toujours, il y a des joueurs qui auront plus de minutes, mais cela a toujours été le cas et ça ne va pas changer."