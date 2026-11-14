Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
FBL-EUR-NATIONS-FRA-PRESSERGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Zidane s'emporte quand on l'interroge sur Mbappé : foutaises !

Suivez GOAL sur Google

Zinedine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a démenti l'existence de la moindre tension dans sa relation avec Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus et attaquant du Real Madrid.

Publicité

Zidane a affirmé que leur relation se déroulait de manière idéale, et a également évoqué la position du joueur quant à une participation face à la Turquie, lors de la rencontre attendue demain dimanche, dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations, au stade Matmut Atlantique de Bordeaux.

À lire aussi

En chiffres : Hakimi, le roi des passes décisives au XXIe siècle, et une série sans précédent pour le Maroc

Cucurella : ces deux joueurs méritent le Ballon d'Or plus que Kane

« Absurde »

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Zidane a répondu aux rumeurs de tensions dans sa relation avec Mbappé : « Je ne comprends pas cela, mais ce n'est pas grave. Ma relation avec lui est celle d'un entraîneur avec son joueur, et tout se passe de manière idéale. »

Publicité
Publicité

Il a ajouté : « Je ne peux pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent, mais ce ne sont que des absurdités. C'est dommage et assez gênant. »

Related Topics

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

L'entraîneur français a abordé la position de Mbappé concernant une participation face à la Turquie, après son absence lors de la dernière rencontre face à l'Italie en raison de douleurs musculaires, soulignant que la présence du joueur avec la sélection était un point positif, et que la décision de sa participation au match lui revenait en tant que sélectionneur.

Zidane a déclaré : « Il vaut mieux qu'il soit avec nous. Il n'y a aucun problème, il sera avec nous demain, le reste relève des choix de l'entraîneur. »

Publicité

Zidane avait précédemment affirmé que la blessure de Mbappé ne semblait pas grave, mais qu'il avait préféré ne pas prendre le risque de le faire jouer face à l'Italie, expliquant que le joueur souhaitait participer, et espérant qu'il serait prêt pour affronter la Turquie.

Sur le plan tactique, Zidane a tranché quant au poste de Warren Zaïre-Emery, joueur du Paris Saint-Germain, affirmant qu'il préférait l'utiliser au milieu de terrain, et non au poste d'arrière droit, malgré sa capacité à évoluer à plusieurs postes.

Publicité

L'entraîneur des Bleus a déclaré : « Je préfère le voir dans l'axe, au milieu de terrain, à son poste habituel. »

Il a ajouté : « Nous avons quatre joueurs sur les côtés, et nous choisissons en fonction des joueurs disponibles. Si Warren doit jouer, ce sera au milieu de terrain. Je veux le voir à ce poste. »

Publicité

Zidane a également défendu le système défensif de l'équipe de France, après une question concernant l'état de confusion apparu dans la ligne arrière lors de la défaite face à l'Italie 3-1, affirmant qu'il n'était pas d'accord avec la description d'une défense fragile.

Il a dit à un journaliste : « Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites sur la fragilité de la défense. Ce n'est pas que nous ne proposons pas un bon travail défensif, au contraire, je pense que nous le faisons plutôt bien. »

Publicité

Dans un autre registre, Zidane a renouvelé sa confiance en Rayan Cherki, joueur de Manchester City, et en son poste de milieu offensif sur le côté droit, après s'être appuyé sur lui dans ce rôle lors des matches précédents.

Il a dit à propos du joueur : « Je le vois bien à ce poste. Il est capable de jouer à d'autres postes, mais il est aussi capable de jouer à celui-ci, et il s'en acquitte plutôt bien. »

Publicité

L'équipe de France aborde la rencontre face à la Turquie en deuxième position de son groupe, avec 10 points, à égalité avec l'Italie, en tête, et avec un point d'avance sur la Belgique, troisième, ce qui rend le match décisif dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

Voir le profil de l'auteur