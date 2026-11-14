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Zinedine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a démenti l'existence de la moindre tension dans sa relation avec Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus et attaquant du Real Madrid.

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Zidane a affirmé que leur relation se déroulait de manière idéale, et a également évoqué la position du joueur quant à une participation face à la Turquie, lors de la rencontre attendue demain dimanche, dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations, au stade Matmut Atlantique de Bordeaux.

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« Absurde »

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Zidane a répondu aux rumeurs de tensions dans sa relation avec Mbappé : « Je ne comprends pas cela, mais ce n'est pas grave. Ma relation avec lui est celle d'un entraîneur avec son joueur, et tout se passe de manière idéale. »

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Il a ajouté : « Je ne peux pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent, mais ce ne sont que des absurdités. C'est dommage et assez gênant. »

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L'entraîneur français a abordé la position de Mbappé concernant une participation face à la Turquie, après son absence lors de la dernière rencontre face à l'Italie en raison de douleurs musculaires, soulignant que la présence du joueur avec la sélection était un point positif, et que la décision de sa participation au match lui revenait en tant que sélectionneur.

Zidane a déclaré : « Il vaut mieux qu'il soit avec nous. Il n'y a aucun problème, il sera avec nous demain, le reste relève des choix de l'entraîneur. »

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Zidane avait précédemment affirmé que la blessure de Mbappé ne semblait pas grave, mais qu'il avait préféré ne pas prendre le risque de le faire jouer face à l'Italie, expliquant que le joueur souhaitait participer, et espérant qu'il serait prêt pour affronter la Turquie.

Sur le plan tactique, Zidane a tranché quant au poste de Warren Zaïre-Emery, joueur du Paris Saint-Germain, affirmant qu'il préférait l'utiliser au milieu de terrain, et non au poste d'arrière droit, malgré sa capacité à évoluer à plusieurs postes.

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L'entraîneur des Bleus a déclaré : « Je préfère le voir dans l'axe, au milieu de terrain, à son poste habituel. »

Il a ajouté : « Nous avons quatre joueurs sur les côtés, et nous choisissons en fonction des joueurs disponibles. Si Warren doit jouer, ce sera au milieu de terrain. Je veux le voir à ce poste. »

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Zidane a également défendu le système défensif de l'équipe de France, après une question concernant l'état de confusion apparu dans la ligne arrière lors de la défaite face à l'Italie 3-1, affirmant qu'il n'était pas d'accord avec la description d'une défense fragile.

Il a dit à un journaliste : « Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites sur la fragilité de la défense. Ce n'est pas que nous ne proposons pas un bon travail défensif, au contraire, je pense que nous le faisons plutôt bien. »

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Dans un autre registre, Zidane a renouvelé sa confiance en Rayan Cherki, joueur de Manchester City, et en son poste de milieu offensif sur le côté droit, après s'être appuyé sur lui dans ce rôle lors des matches précédents.

Il a dit à propos du joueur : « Je le vois bien à ce poste. Il est capable de jouer à d'autres postes, mais il est aussi capable de jouer à celui-ci, et il s'en acquitte plutôt bien. »

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L'équipe de France aborde la rencontre face à la Turquie en deuxième position de son groupe, avec 10 points, à égalité avec l'Italie, en tête, et avec un point d'avance sur la Belgique, troisième, ce qui rend le match décisif dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.