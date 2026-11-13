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La défaite face à l'Italie n'a pas été un simple accroc passager au début du parcours de Zinedine Zidane avec l'équipe de France, elle a au contraire placé le nouveau sélectionneur devant un test précoce qui ne tolère guère les erreurs de calcul. Après la chute sur le score de trois buts à un à San Siro, la France se voit désormais contrainte de l'emporter face à la Turquie pour sauver sa situation en Ligue des nations, ce qui a ramené le nom de Kylian Mbappé sur le devant de la scène, malgré les doutes entourant son état physique. Entre le besoin qu'a la sélection de son capitaine et les craintes d'une rechute, Zidane se retrouve devant une décision des plus délicates : doit-il risquer sa première star ou chercher une autre voie pour éviter une catastrophe précoce ?

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Zidane a encaissé son premier véritable revers depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe de France, après une défaite 3-1 face à l'Italie, dans un match qui ne faisait pas partie des scénarios envisagés par l'entraîneur né à Marseille pour le début de sa nouvelle aventure. Malgré le superbe but inscrit par Michael Olise en première mi-temps, les Bleus n'ont pas pu éviter la chute, lors d'une rencontre qui a clairement révélé l'ampleur de l'impact laissé par l'absence de Mbappé sur le front de l'attaque.

La rencontre face à la Turquie, prévue dimanche, est devenue un test décisif pour Zidane et ses hommes, car l'équipe de France a besoin de s'imposer et d'empocher les trois points pour assurer sa qualification en quart de finale de la Ligue des nations. Le nouvel entraîneur ne dispose plus d'une grande marge pour les expérimentations, d'autant plus que tout faux pas supplémentaire pourrait transformer ses débuts attendus en crise précoce.

L'absence de Mbappé lors du match contre l'Italie a été l'un des dossiers les plus commentés par la presse française, surtout que le joueur souffre d'une légère blessure aux ischio-jambiers, sans que la Fédération française de football ait révélé de détails précis sur son état, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « AS ».

Le flou a entouré la situation dès le début du rassemblement, la Fédération n'ayant publié aucun rapport médical précisant la nature de la blessure ou sa gravité, et n'ayant fourni aucune explication sur la date de retour de la star du Real Madrid sur les terrains. Bien que Mbappé ait voyagé avec ses coéquipiers en Italie, Zidane a confirmé la veille du match qu'il ne serait pas disponible pour y participer, sans entrer dans davantage de détails.

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Zidane ouvre la porte au retour de son capitaine

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Après la défaite face à l'Italie, Zidane s'est montré optimiste quant à la possibilité de récupérer les services du capitaine de l'équipe de France pour le match contre la Turquie, affirmant que le maintien du joueur au sein du rassemblement reflète la conviction du staff technique que sa blessure n'est pas grave. L'entraîneur français a déclaré : « Je l'espère. C'est pour cela qu'il est resté avec le groupe. Je ne pense pas que sa blessure soit grave. On le verra demain quand on sera à Bordeaux, et l'objectif est qu'il joue. »

Les propos de Zidane traduisent une volonté claire de préparer Mbappé pour la prochaine rencontre, d'autant plus que l'équipe a besoin de toutes ses armes offensives pour franchir l'obstacle turc. Mais l'optimisme quant au retour du joueur ne signifie pas nécessairement que son état physique lui permet de disputer un match complet, ce qui rend la décision finale tributaire de l'évaluation du staff médical.

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Le match contre l'Italie n'était pas le premier que Mbappé a manqué en raison de ses problèmes physiques ; il s'inscrit au contraire dans le prolongement d'une série d'absences qui l'ont poursuivi ces derniers temps. Il a manqué quatre matchs consécutifs en raison de la blessure, après avoir été contraint de quitter le rassemblement de l'équipe nationale lors de la première trêve internationale sous la direction de Zidane, à la suite d'un problème physique survenu alors qu'il inscrivait le but d'ouverture face à la Turquie.

Il n'a pas non plus pris part aux entraînements collectifs avec ses coéquipiers au centre de Clairefontaine mercredi, avant que la Fédération française n'annonce son indisponibilité pour le match contre l'Italie. La répétition de ce problème a suscité des inquiétudes quant à la capacité du joueur à retrouver sa pleine condition physique, d'autant plus que toute précipitation dans son retour pourrait l'exposer à une nouvelle rechute.

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Risque calculé ou pari inutile ?

Les calculs de Zidane auraient pu être différents si le match contre l'Italie avait été décisif pour le parcours de la France dans les qualifications pour la Coupe du monde, mais l'entraîneur a choisi de ne pas prendre de risque avec Mbappé, préférant l'écarter de la rencontre en attendant que son état s'améliore.

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Bien qu'il ait affirmé qu'il ne prendrait pas de risque avec sa principale star, le fait que le joueur ne soit pas retourné au Real Madrid et qu'il soit resté au sein du rassemblement de l'équipe nationale reflète la confiance du staff technique et médical dans la possibilité de le préparer avant le match de dimanche. L'équation apparaît ici complexe : la France a besoin de Mbappé dans sa meilleure forme, mais elle ne peut ignorer les risques physiques liés à son utilisation avant la fin de sa guérison.

L'importance du match contre la Turquie ne se limite pas au fait qu'il constitue le test décisif pour Zidane ; elle est aussi liée au sort des Bleus en Ligue des nations. En effet, l'échec à empocher les trois points, conjugué à une victoire de la Belgique sur l'Italie, signifierait l'élimination de la France de la course à la qualification en quart de finale.

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Ce scénario serait un coup dur pour les débuts de Zidane, qui a pris ses fonctions au milieu de grandes ambitions de remettre l'équipe nationale sur le droit chemin, en tirant parti de son expérience, de sa personnalité de leader et de son parcours exceptionnel avec le football français. C'est pourquoi le match de dimanche apparaît comme bien plus qu'une simple rencontre pour engranger des points : c'est un test précoce de sa capacité à gérer les crises et la pression.

La relation entre Zidane et Mbappé sous la loupe

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Outre les calculs techniques et physiques, la relation entre Zidane et Mbappé s'impose dans le décor, après que les spéculations se sont intensifiées quant à l'absence d'une entente totale entre les deux parties durant la période écoulée. La presse française observe de près la nature de la relation entre l'entraîneur et le capitaine de l'équipe nationale, surtout dans un contexte où l'on évoque certaines divergences liées au rôle que le joueur tient sur le terrain.

Le poste de Mbappé a été l'un des dossiers les plus polémiques, après que Zidane s'est appuyé sur lui sur l'aile gauche lors de son premier match avec l'équipe de France. L'entraîneur a estimé que ce poste était le plus adapté aux qualités de sa star, mais ce choix n'a pas été pleinement accepté par le joueur, qui préfère évoluer à un poste offensif plus proche du but.

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Lorsque Zidane a annoncé la liste de l'équipe nationale la semaine dernière, il a laissé entendre que Mbappé retrouverait son poste de prédilection, dans une tentative de dissiper les interrogations sur son rôle offensif. En cas de rétablissement, le capitaine de la France devrait débuter le match contre la Turquie dans le onze de départ, en s'appuyant sur lui sur le front de l'attaque plutôt que de le replacer sur l'aile gauche.

L'absence de signes manifestes de coopération entre l'entraîneur et le joueur lors des entraînements ouverts aux médias a également suscité davantage d'interrogations, même si cela ne suffit pas à lui seul pour juger de la nature de leur relation. Mais ce qui est certain, c'est que les deux parties ont besoin de parvenir rapidement à une entente, surtout que la réussite du projet de Zidane est en grande partie liée à sa capacité à utiliser ses plus grandes stars.

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Zidane ne semble pas faire partie des entraîneurs qui cèdent à la pression ou laissent le bruit extérieur influencer leurs décisions, fort d'une longue expérience en tant que joueur et entraîneur au plus haut niveau. Mais il est conscient que le match contre la Turquie sera son premier véritable test dans une rencontre qui ne tolère ni les calculs compliqués ni le gaspillage des occasions.

La présence de Mbappé dans sa meilleure forme sera un facteur décisif pour les ambitions de la France, mais son utilisation avant la fin de sa guérison pourrait transformer la solution attendue en un problème plus grand. Entre la nécessité de la victoire et la crainte d'une rechute, Zidane se trouve face à une équation difficile, dont l'intitulé le plus marquant est : sauver la France sans sacrifier sa principale star.