Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a fait l'éloge de Michael Olise, l'ailier du Bayern Munich, lors de la conférence de presse de présentation du match contre la Belgique, prévu demain lundi au Stade de France, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des nations, évoquant son caractère calme en dehors du rectangle vert.

Zidane a déclaré : « Il est réservé et un peu timide en dehors du terrain, mais ce n'est pas grave, car sur le terrain il n'est pas timide du tout, c'est au contraire un leader naturel par sa façon de jouer. »

La légende des Bleus a poursuivi : « Il exprime tout son talent avec le ballon. Il s'est imposé ici depuis un certain temps, et il affiche un niveau remarquable avec son club. »

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Les mots de Zidane n'ont rien de surprenant pour ceux qui suivent Olise, dont l'aversion pour les médias est bien connue, puisqu'il s'exprime rarement en public et refuse toute apparition superflue.

Dans un entretien avec le quotidien français L'Équipe, le joueur a expliqué sa position en affirmant qu'il préférait que son ballon parle pour lui, soulignant qu'il n'avait jamais aimé les projecteurs. Sa célèbre célébration, un doigt sur la bouche et un autre dans l'oreille, est également perçue comme un message indiquant qu'il n'écoute pas les critiques et garde le silence.

Ses premières séquences célèbres remontent à son passage à Crystal Palace, lorsqu'il avait inscrit le but de la victoire face à West Ham, avant d'accorder une interview extrêmement brève dans laquelle il avait résumé son but en disant que son coéquipier lui avait transmis le ballon, qu'il avait frappé et marqué.

La polémique a été ravivée il y a quelques semaines, après qu'il eut inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de la victoire du Bayern face à Bodo Glimt (5-0), en Ligue des champions. Interrogé sur sa performance, il s'est contenté de réponses courtes que certains ont interprétées comme un manque de respect, en déclarant : « Je ne sais pas. Je frappe, et le ballon rentre ou ne rentre pas. Je ne suis pas le seul à marquer des buts. »

L'entraîneur Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl ont dû prendre sa défense. Eberl a affirmé que les jeunes sur TikTok et les réseaux sociaux célébraient précisément Olise « parce qu'il reste lui-même ».



