Zidane encense Kroos : "Quand je prendrai ma retraite, je dirai que j'ai entraîné Kroos"

L'entraîneur du Real Madrid a déclaré que l'international allemand faisait partie des meilleurs joueurs qu'il ait dirigé.

Zinedine Zidane a décrit Toni Kroos comme un joueur "spectaculaire", et il le qualifiera comme un honneur d'avoir pu l'entraîner le jour où il prendra sa retraite. Toni Kroos a rejoint le en provenance du en 2014 et a ensuite aidé les Merengue à remporter deux titres en et trois consécutives. Zinedine Zidane a entraîné Kroos depuis 2016 sur deux périodes distinctes, et le coach madrilène ne doute pas que l'international allemand restera un des plus grands milieu de terrain de tous les temps.

"On se souviendra de lui comme d'un joueur spectaculaire, l'un des meilleurs au monde à son poste", a déclaré Zinedine Zidane à Real . "Quand je suis arrivé, eh bien, vous pouvez l'imaginer, j'étais vraiment heureux d'être son entraîneur. C'est vrai, quand je prendrai ma retraite, je pourrai dire que j'ai entraîné Cristiano [Ronaldo], [Gareth] Bale, [Luka] Modric, [Sergio] Ramos. Mais je dirai aussi que j'ai entraîné Toni Kroos".

"Le point fort de Kroos : sa sérénité"

"C'est impressionnant de le voir s'entraîner tous les jours. Comme il est professionnel. Parler de lui, c'est parler de quelqu'un d'extraordinaire", a ajouté le Français. La principale compétence de Kroos, selon Zidane, est sa patience et son sang-froid, affirmant que le milieu de terrain est un joueur qui montre l'exemple. "Il est si bon qu'il pourrait jouer à six ou même à 10", a ajouté Zidane. "Tu l'as mis à un endroit et il s'adapte. Sa principale vertu est sa sérénité, il est calme".

"Il n'est pas nerveux et adore tendre la main pour tirer à distance autant que faire une passe arrière. La facilité avec laquelle il joue avec les deux pieds est fascinante pour moi. On pourrait en venir à penser qu'il est un joueur naturel du pied gauche. Toni est un garçon très calme et réservé. Mais quand il parle, il parle à n'importe qu i: son entraîneur, ses managers, ses coéquipiers. Il ne s'arrête pas. J'ai vu de nombreuses discussions dans lesquelles sa participation a fini par être la clé", a ajouté le technicien du Real Madrid.

Toni Kroos et le Real Madrid ont terminé au sommet de la en 2019-20, mettant fin à la domination du FC Barcelone sur la scène nationale. Cependant, le Real Madrid n'a pas aussi bien réussi en Ligue des champions, car ils ont été éliminés en huitièmes de finale par . Après l'élimination de son équipe, Kroos a juré de ne pas regarder le reste de la Ligue des champions - une compétition qui a finalement été remportée par son ancienne équipe, le Bayern Munich.