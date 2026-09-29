Yamal et Oyarzabal en pointe de l'attaque de l'Espagne, Modric absent du onze de la Croatie

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter la Croatie, ce mardi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

L'Espagne avait entamé son parcours en phase de groupes par une victoire spectaculaire face à l'Angleterre sur le score de 3-2, prenant ainsi la tête du classement du groupe avec 3 points.

De son côté, la Croatie aborde cette rencontre avec 3 points également, après avoir battu la République tchèque lors de la première journée sur le score de 2-1, occupant la deuxième place à la différence de buts.

La composition de l'Espagne est la suivante :

Unai Simón ; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella ; Zubimendi, Fabián, Fermín, Baena, Lamine Yamal et Oyarzabal.

De l'autre côté, Slaven Bilić, le sélectionneur de la Croatie, a annoncé la composition de son équipe pour cette rencontre, qui n'inclut pas la légende Luka Modrić.

La composition de la Croatie est la suivante :

Livaković ; Smolčić, Pongračić, Šutalo, Gvardiol, Perišić ; Kovačić, Pašalić ; Petar Sučić, Mišić ; Beljo.