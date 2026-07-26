Bien qu'une semaine se soit écoulée depuis la clôture de la 23e édition de la Coupe du monde, remportée par la sélection espagnole pour la deuxième fois de son histoire, les échos de la compétition continuent de résonner dans les milieux sportifs mondiaux.

Durant 39 jours, la compétition a été le théâtre de 104 rencontres, au cours desquelles se sont illustrées des stars internationales qui ont confirmé leur statut, en tête desquelles l'Argentin Lionel Messi, le duo anglais Harry Kane et Jude Bellingham, ainsi que le Français Kylian Mbappé.

Le tournoi a toutefois présenté un autre visage, plusieurs joueurs de renom ayant échoué à afficher le niveau attendu.

Dans ce contexte, la chaîne américaine ESPN a publié un onze complet réunissant 11 joueurs qu'elle a qualifiés de « plus décevants ».

L'Uruguayen Fernando Muslera a occupé la tête de la liste, lui qui a commis 3 erreurs grossières ayant abouti à des buts, ce qui a précipité l'élimination de l'Uruguay du tournoi.

En défense, l'Allemand Joshua Kimmich a payé un lourd tribut à son alignement à un poste inhabituel, tandis que le Néerlandais Virgil van Dijk a assumé la responsabilité des 5 buts encaissés par sa sélection, en plus d'avoir manqué un tir au but décisif face au Maroc.

L'Anglais Marc Guéhi est apparu lent en demi-finale, tandis que son compatriote Nico O'Reilly a manqué son match, offrant aux adversaires une brèche que Messi a exploitée pour délivrer deux passes décisives.

Au milieu de terrain, l'Uruguayen Federico Valverde a livré une prestation décevante, et l'Écossais Scott McTominay n'a pas été à la hauteur des attentes malgré son rôle central dans la qualification, tandis que le Portugais Bruno Fernandes n'a pas su transposer son éclat au Mondial, ne réalisant qu'une seule passe décisive.

En attaque, l'Américain Christian Pulisic n'a pas retrouvé son niveau après sa blessure précoce, et l'Allemand Florian Wirtz s'est révélé être l'un des joueurs les plus « surévalués ».

La chaîne s'est montrée sévère à l'égard du Brésilien Neymar, s'interrogeant sur l'utilité de sa présence, lui qui n'a disputé que 37 minutes, et qualifiant son choix d'« erroné à tous les égards », d'autant plus qu'il a privé la sélection de l'intégration de João Pedro, en meilleure forme.