Xavi révèle pourquoi Zirkzee est préféré à Weghorst

Xavi a expliqué clairement pourquoi Joshua Zirkzee est préféré à Wout Weghorst en équipe des Pays-Bas. Le sélectionneur voit en l’attaquant un avant-centre qui correspond davantage à la manière dont il veut faire jouer les Oranje.

L’attaquant de Manchester United Zirkzee a été appelé pour remplacer Brian Brobbey, forfait. « Je pense qu’il a les qualités pour s’adapter à notre style. Il peut être important pour nous, c’est un bon joueur », a déclaré Xavi lors de la conférence de presse précédant le duel face à la Serbie.

Un peu plus tard, le sélectionneur a été explicitement interrogé sur la concurrence en attaque, alors que le nom de Weghorst, en bonne forme avec le FC Twente ces dernières semaines, a également été évoqué. Xavi a laissé peu de place au doute sur sa préférence : « Je pense que Zirkzee correspond mieux à notre style. »

Pour Xavi, cela tient surtout à ce qu’un avant-centre doit être capable d’exécuter dans son système. « Notre avant-centre doit comprendre notre système et nos idées. Je l’apprécie beaucoup et je pense qu’il peut nous aider », a ajouté le sélectionneur au sujet de Zirkzee.

Selon Xavi, ce choix s’inscrit dans la nouvelle manière de jouer qu’il tente d’inculquer aux Oranje. « Les joueurs avaient parfaitement compris comment nous voulons attaquer et défendre. Nous devons continuer ainsi dans cette structure », a-t-il déclaré au sujet du développement de son équipe.

Micky van de Ven, également présent en conférence de presse, constate lui aussi que beaucoup de choses ont changé sur le plan tactique. « Nous voulons presser haut et jouer avec une ligne défensive haute, c’est un changement assez important », a raconté le défenseur, qui indique que les joueurs comprennent de mieux en mieux ce qui leur est demandé.

Xavi s’attend de nouveau à voir son équipe jouer contre la Serbie selon les mêmes principes, quelle que soit la formation adverse. « Normalement, la Serbie joue avec quatre derrière, peut-être qu’ils le feront demain avec cinq. Mais notre manière de jouer ne change pas. Nous voulons avoir le ballon et le récupérer vite, prendre l’initiative. C’est le plus important. »