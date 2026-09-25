Gjivai Zechiël rejoindra de nouveau l’équipe des Pays-Bas à partir de lundi. Le milieu de terrain l’a annoncé vendredi soir après le décevant match nul 0-0 de l’équipe des Pays-Bas Espoirs face à la Norvège et peut désormais se préparer à ses débuts avec la sélection du sélectionneur Xavi.

Zechiël s’était déjà entraîné plus tôt cette semaine avec l’équipe première des Pays-Bas, mais il savait à l’avance qu’il serait disponible contre la Norvège pour les Pays-Bas Espoirs. « Je savais déjà à l’avance que j’allais jouer ce match. Je le savais depuis assez longtemps, donc j’ai pu m’y préparer », a-t-il expliqué à ESPN.

Le milieu de terrain reconnaît qu’alterner entre les Pays-Bas, les Pays-Bas Espoirs et Feyenoord n’est pas simple. « Tu t’entraînes là-bas et puis tu dois soudainement jouer ici. Avec les Pays-Bas, on te demande encore autre chose qu’ici, et à Feyenoord on demande encore autre chose aussi, donc tu dois t’adapter en peu de temps à trois systèmes. »

Après le duel face à la Norvège, Zechiël ne restera pas avec l’équipe de Michael Reiziger. « Je vais bien retourner avec les Pays-Bas. Pas encore dimanche, parce que c’est évidemment trop tôt après aujourd’hui, mais lundi je les rejoindrai de nouveau », a-t-il confirmé.

Cela signifie que Zechiël manquera les matches des Pays-Bas Espoirs contre la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. :« C’est bien ce que je pense, oui. »

Avec l’équipe première des Pays-Bas, Zechiël attend ensuite un possible baptême du feu. « On verra bien. Je travaille dur pour ça et j’espère pouvoir faire mes débuts, et ensuite j’essaierai d’y briller », a déclaré le joueur de Feyenoord.

Zechiël a clairement remarqué lors de ses premiers jours d’entraînement avec l’équipe première des Pays-Bas que le niveau y est plus élevé. « Ça va encore un peu plus vite là-bas, le rythme est encore un peu plus élevé et les détails sont un peu plus précis. Mais c’est logique, je pense. C’est l’étape suivante pour notre groupe. »

Les Pays-Bas Espoirs doivent entre-temps poursuivre sans Zechiël dans la course à la qualification pour l’Euro. En raison de ce match nul sans but contre la Norvège, l’équipe de Reiziger occupe la quatrième place du groupe et n’a plus son destin en main.