Xavi offre une bouffée d'oxygène à Zirkzee

Alors que Joshua Zirkzee faisait face à un avenir incertain avec Manchester United, la blessure de Brian Brobbey est venue offrir à l'attaquant néerlandais une nouvelle occasion de porter les couleurs de sa sélection, après que Xavi a décidé de l'appeler pour pallier l'absence de l'attaquant de Sunderland.

Xavi a retenu Zirkzee dans la liste de la sélection néerlandaise, l'attaquant de Manchester United ayant disputé quatre matches depuis le début de la saison, pour remplacer Brobbey, qui a quitté le rassemblement de la sélection après avoir été victime d'une blessure aux ischio-jambiers lors du match nul 1-1 face à l'Allemagne.

Brobbey avait été contraint de quitter le terrain en première mi-temps, après avoir ressenti des douleurs musculaires, malgré sa forme remarquable ces derniers temps, lui qui avait inscrit un triplé lors du match précédent face à Manchester City, qui s'était soldé par une défaite de Sunderland.









Après le match nul face à l'Allemagne, marqué par le but des Pays-Bas inscrit par Cody Gakpo dans le temps additionnel, la sélection néerlandaise se prépare à affronter la Serbie dimanche prochain, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

La convocation de Zirkzee intervient à un moment crucial pour l'attaquant néerlandais, qui était proche de quitter Manchester United, et Xavi lui offre ainsi une nouvelle occasion de retrouver son éclat et de prouver sa capacité à revenir sur le devant de la scène.



